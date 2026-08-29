Toñi Ponce, leyenda del automovilismo canario, antes de su retirada tras 50 años de trayectoria: "Me voy con la espina de no ganar el Rally Islas Canarias"

¿Cómo se encuentra a falta de menos de un mes para su retirada como piloto?

Es una cosa que no me apetece para nada, pero el accidente que sufrí hace cuatro años en Lanzarote me dejó unas secuelas bastante serias y el cirujano me aconsejó que hiciera una sola carrera para poder despedirme corriendo.

¿Cómo ha sido el proceso de recuperación durante estos años para, por lo menos, poder despedirse sobre el asfalto?

Complicado. La ilusión era intentar recuperarme al cien por cien. He tenido tres intervenciones, tres años seguidos, más unos 14 meses de rehabilitación. Me aconsejan parar por las vértebras y, con todo el dolor de mi alma, tengo que retirarme del automovilismo.

Entiendo que en su cabeza tenía pensado otro tipo de adiós…

Cuando la salud me parara. Por suerte, he sido capaz durante 50 años de trayectoria deportiva, de perder marcas, patrocinadores importantes… y continuar. Pese a tener que dar marcha atrás a nivel de monturas y marcas, nunca me ha importado; lo que siempre he querido es correr. No queda otro remedio que quitarnos el casco ya definitivamente después de esta prueba.

Se despide en el Rally de Teror, una prueba que ha ganado ocho veces… ¿qué tiene de especial para usted esta carrera?

Es un rally que me ha marcado mucho. Primero porque tengo mucha devoción por la Virgen del Pino. Llevo 33 años yendo caminando a Teror, nunca para pedir nada deportivo (risas), sino para pedir salud. Curiosamente, participé en la primera edición, la de 1981, y fue mi primera victoria en asfalto. En 2022 conseguí mi octavo triunfo allí y dos meses después llegó el accidente. Es un trazado al que le tengo mucho cariño, aunque mi ilusión era retirarme en el Rally Islas Canarias, porque despedirse en una carrera de la que está pendiente todo el mundo hubiera sido muy bonito. Pero los médicos me decían que era muy largo, muchos kilómetros, y que buscara un rally más pequeño. He ido alargando la recuperación y tocaba elegir uno, y me decanté por este de Teror.

Imagino que para usted será una carrera en la que toca disfrutar más que mirar al crono...

Hay un problema: el corazón me pide una cosa y la cabeza tendrá que ser capaz de hacer otra. Creo que, como me dicen muchos amigos, no tengo que demostrar nada. Son más de 50 años con muchas victorias y campeonatos. Poniendo la mano en el corazón, debo olvidarme de los tiempos de los demás, hacer mi carrera y disfrutar con mi equipo.

¿Por qué es tan especial para un piloto correr en Canarias?

Todas las islas resultan complicadas. Muestra de ello son las respuestas que han dado los pilotos del Campeonato del Mundo que han venido. Se han quedado encantados y maravillados de las carreteras que tenemos aquí. Son tramos muy complicados, tenemos un agarre importantísimo que en la Península es distinto. Tenemos de todo: zonas rápidas, zonas lentas…

De su larga y exitosa trayectoria, ¿cuál es la carrera de la que guarda un mejor recuerdo?

Tengo un gran recuerdo de mi victoria en el Rías Baixas, en Galicia, de la Copa de España de Rallys, en 1989, que fue un momento increíble. He tenido la oportunidad de correr en la Península y es bonito. He tenido una cantidad de coches importante, de diversas marcas y modelos, tracción delantera, trasera, cuatro por cuatro, World Rally Car, los Rally2… Soy un privilegiado de este deporte.

¿Cuál ha sido el coche que más le ha gustado manejar durante su amplia trayectoria?

Los coches de antes, al tener menos tecnología, exigían un esfuerzo físico mayor y pelearte más con el coche para poderlo llevar. Después aparecen los controles de tracción y otras cosas. Pero habrá uno que no olvidaré nunca: el Fabia World Rally Car, que venía de correr el Rally de Montecarlo con Panizzi y tuve la oportunidad de tenerlo siete u ocho años. Me dio más de 20 victorias. También le tengo cariño al BMW M3 y al BMW 635.

¿Prefería competir en pruebas de tierra o en asfalto?

En tierra, sin duda. Ahí, si no tenías un gran coche, aún podías medirte con mucha gente. Se trabajaba más la conducción, mientras que en asfalto sí que era necesario que el coche acompañara. Al principio gané mucho más en tierra; en asfalto tardé más en tener un coche para ganar, porque las monturas de Grupo A me llegaron más tarde.

¿Alguna espinita clavada?

No haber ganado el Rally Islas Canarias, el antiguo El Corte Inglés. En 2004 tuve la oportunidad de hacerlo y perdí por cuatro segundos. Perdimos un minuto y medio durante la carrera por cosas que nos fueron pasando y volvíamos a remontar hasta que llegamos al último tramo con una diferencia de unos 16 segundos, y acabamos perdiendo por cuatro. Es un rally que se me resistió durante mi carrera: tengo terceros puestos y ese segundo, pero esa espinita quedará clavada para siempre.

Se suele decir que bajo la lluvia aparece el piloto de verdad, donde el instinto lo es todo. ¿A usted le gustaba competir en esas condiciones de mojado?

Sí, porque venía de la tierra. El problema en estos casos es cuando te equivocas con los reglajes o los neumáticos. Precisamente, en ese Rally Islas Canarias de 2004 nos cogió sin ruedas de agua y tuvimos que tallar una a mano, pero no funcionó como los que sí acertaron y montaron gomas de agua.

Imagino que su padre, piloto histórico del automovilismo canario, fue un gran referente…

Nací con esa herencia. De mi padre recuerdo poco porque era muy pequeño, pero luego tuve la gran suerte de estar con mi hermano José María, que fue el primero que empezó de nosotros. Me tocaba hacerle los rodajes del coche por la autopista, las asistencias, ir a practicar con él… Pude ayudarle durante dos o tres años y eso me abrió la puerta. Además, él fue quien me prestó el Toyota Alevín para debutar en la Subida de Los Cuchillos. El siguiente año le compré el BMW y empecé mi carrera deportiva.

¿Qué recuerda del primer rally que hizo con su padre como copiloto en 1976?

Era muy joven, apenas tenía 16 años. No tenía ni siquiera carné de conducir. Fue un rally en el que solo participaban los veteranos o las jóvenes promesas que no llevaban más de dos años compitiendo. Nos fue bien, nos subimos a la tercera plaza del podio y el año siguiente repetimos participación.

¿Llegó a tener rivalidad con su hermano José María?

Imagínese que hasta 2022 hemos tenido un empate en el Rally de Teror, con siete victorias cada uno. Cuando no ganaba uno, el otro era segundo. En la gran mayoría estábamos en el podio ambos y rompí el empate en 2022. En los rallys de tierra tuvimos una carrera preciosa en el Barranco de La Ballena. Fuera del asfalto José María y yo nos ayudábamos en lo que podíamos, pero cuando nos poníamos el casco había que correr y ganar.

¿Qué diferencias, como pilotos, había entre ambos?

Igual yo fui un poco más espectacular porque tuve la oportunidad de serlo; con los BMW de Grupo N pudimos crear un coche original basado en el de serie. Estos coches tenían dirección asistida, algo de lo que carecían los M3 Grupo A más potentes. Los dos tenemos el mismo sistema de notas. Tuve la gran suerte de poderlo ayudar en el Rally de Montecarlo y en el Campeonato de España. Él siempre ha dicho que mi labor ahí fue importantísima y logramos un gran triunfo en el Príncipe de Asturias gracias a que acerté en todos los neumáticos que le aconsejé usar.

También es jefe de equipo, ¿seguirá en estas funciones después de su retiro como piloto?

A raíz de mi accidente, tenía que tomar una decisión: o vender el Hyundai porque iba a tardar mucho en volver a correr, o que Raúl Quesada, amigo mío hace tiempo y socio desde 2015, pasara a pilotarlo. Me costó más de lo que quería convencerlo para que lo hiciera y pesó más que él corriera que vender el coche. He tenido la suerte estos cuatro años de acompañarle desde fuera y la intención ahora, por supuesto, es continuar. Tenemos el coche en venta, pero con la intención de mejorar, buscar otro modelo, que él siga corriendo y yo ayudándole en lo que pueda.

¿Por qué decidió abrir su tienda Hobby Slot Toñi Ponce Sport?

La tienda se abrió para vender la ropa del equipo Ponce Motorsport. A los dos años me fui a Nuremberg a una feria donde promocionar todo, me enamoré de las miniaturas, del coleccionismo y, a partir de ahí, fuimos creciendo a nivel de colección, radiocontrol… La planta alta la tenía destinada a un circuito de slot de seis carriles y un día, hará seis años, en el trastero de casa me encontré los trofeos, los monos, los cascos… y, como era una pena que todo eso estuviera guardado, destiné esa planta a la colección personal de las carreras, de mi padre y de mi hermano. En las vitrinas voy haciendo las réplicas en pequeño de los coches que hemos manejado. Por lo menos, aunque me retire, para desahogarme tengo este museo.