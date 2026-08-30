AUTOMOVILISMO
Fallece Carlos Gracia, expresidente de la Federación Española de Automovilismo muy apreciado por el deporte del motor en Canarias
El exdirigente, que tenía 84 años, era una institución en su deporte tanto a nivel nacional como internacional
Carlos Gracia, presidente de la Federación Española de Automovilismo (RFEDA) entre 1984 y 2016, falleció a los 84 años, según informó el organismo nacional este domingo. Gracia, nacido en Zaragoza el 12 de diciembre de 1941, fue uno de los artífices del crecimiento y la modernización del deporte del motor tras reemplazar en el mando de la Federación a Sandro Rocci en 1984. Mantuvo una estrecha relación con Canarias, donde su muerte ha causado una gran pena.
Carlos Gracia ha sido toda una institución en el deporte del motor, tanto a nivel nacional como internacional. Bajo su extenso mandato de más de 32 años, el automovilismo español se modernizó y se convirtió en un gran referente. Con una trayectoria ligada durante décadas al desarrollo y la profesionalización de las carreras de motor, Carlos Gracia fue, en definitiva, uno de los grandes precursores del automovilismo español y una figura clave para que este deporte alcanzara la dimensión y el reconocimiento internacional que tiene en la actualidad.
Llegó a ser vicepresidente de la Federación Internacional (FIA), que, en el momento en el que decidió jubilarse, decidió nombrarlo vicepresidente de honor.
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