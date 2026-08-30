Unai Cocera y Sheila Pulido ganan la XIV Travesía a Nado EMMAX Playa Honda

La costa de Playa Honda volvió a convertirse este sábado en escenario de la natación en aguas abiertas con la celebración de la XIV Travesía a Nado EMMAX Playa Honda, que reunió a numerosos deportistas en las diferentes distancias programadas. Unai Cocera Cordón y Sheila Pulido Mayor se proclamaron vencedores absolutos de la prueba de cuatro kilómetros sin neopreno.

La jornada comenzó con el recorrido más largo del programa, que conectó Arrecife con Playa Honda y que había completado todas sus plazas días antes de la competición. La salida se produjo pasadas las 10.30 horas en unas condiciones que elevaron la dificultad debido a la presencia de corriente y oleaje, obligando a los participantes a mantener un importante esfuerzo hasta alcanzar la meta situada en la Playa del Curita.

En la categoría masculina sin neopreno, puntuable para la Copa de Canarias de Aguas Abiertas, Unai Cocera fue el más rápido al completar los cuatro kilómetros en 54 minutos y 24 segundos. Daniel Lechuga Lago terminó segundo, con 56:18, mientras que Althay González Ferrera ocupó la tercera posición con 57:55.

Entre las mujeres, Sheila Pulido Mayor logró la victoria con un registro de 58:46, aventajando por apenas 19 segundos a Marta Armas Roca, que cruzó la meta en 59:05. Sandra Nieves Medina completó el podio femenino con 1:04:03.

La modalidad con neopreno tuvo como vencedores a Raúl Fernández Ruiz, con 55:45, y Silvia Gopar Bonilla, que completó el recorrido en 1:03:31.

Besay Delgado y Natalia Sasu dominan los 1.200 metros

Una vez finalizada la distancia larga, la competición se trasladó por completo a la Playa del Curita, donde se disputaron las pruebas de 1.200, 800 y 400 metros, puntuables para la Copa de Lanzarote de Aguas Abiertas.

En los 1.200 metros, Besay Delgado Hernández consiguió la victoria masculina con un tiempo de 17:59, seguido muy de cerca por Nicolás Padrón Miguelez, con 18:07, y Knut Anderssen Miranda, con 18:09.

En categoría femenina, Natalia Emilia Sasu Bodarnea se impuso con 18:53. Catalina Rodríguez Regueira fue segunda con 19:17 y Lily Gopar Cordoves cerró el podio con 19:58.

Las categorías inferiores también tuvieron protagonismo. En los 800 metros alevín, Lois Chantada Manso se llevó el triunfo masculino con 17:05 y Nahia Escudero García venció entre las féminas con 17:14.

En los 400 metros benjamín, Alexander Delgado Hernández terminó primero en categoría masculina con un registro de 8:59, mientras que Laia Inés López Celaye consiguió la victoria femenina con 10:22.

La jornada incluyó además una modalidad inclusiva, cuyos participantes recibieron el reconocimiento del público a su llegada a meta, dentro de la apuesta de la organización por facilitar la participación en las aguas abiertas de deportistas con diferentes capacidades.

Los relevos ponen el cierre a la jornada

El programa deportivo concluyó con los relevos de 3x200 metros, una modalidad no puntuable para las copas oficiales y formada por equipos de tres nadadores, con al menos una mujer entre sus integrantes.

El equipo Los Delgasasu consiguió el mejor tiempo, con 7:37, por delante de Los Suris, segundos con 8:09, y Cloros Apiens, que terminaron terceros con 8:11.

Tras finalizar las pruebas, los participantes disfrutaron del avituallamiento organizado junto a la zona de meta antes de la correspondiente entrega de trofeos, en la que participaron los concejales del Ayuntamiento de San Bartolomé Alexis Hernández y Mamadou Yero.

La XIV Travesía a Nado EMMAX Playa Honda cerró así una nueva edición de una prueba que reúne competiciones puntuables tanto para la Copa de Canarias como para la Copa de Lanzarote de Aguas Abiertas y que tiene como uno de sus principales escenarios el circuito permanente de natación de Playa Honda.

La prueba está organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé, con los servicios de organización de Tripasión Eventos y la colaboración de distintas instituciones, federaciones, clubes y empresas.