Maite Cazorla pasa el corte y debutará en un Mundial como una de las líderes de España

Sueño cumplido. Maite Cazorla jugará el primer Mundial de su trayectoria deportiva a sus 29 años y tras superar un calvario de lesiones. La base grancanaria del USK Praga ha sido convocada por Miguel Méndez para la cita mundialista, que tendrá lugar en Alemania entre el 4 y el 13 de septiembre. Entre las 12 elegidas también se encuentra la tinerfeña Elena Buenavida, tras su gran temporada con el Valencia Basket.

El combinado nacional ha completado una gira de preparación excepcional, consiguiendo la victoria en los seis partidos que disputó. El último, en un auténtico thriller ante China por 72-71, con una canasta sobre la bocina de Paula Ginzo. En estos amistosos de preparación para el Mundial, Cazorla ha jugado un papel crucial como faro del equipo, destacando especialmente en la victoria por 95-67 ante Bélgica, donde registró 14 puntos, 6 asistencias y 22 créditos de valoración.

La jugadora del USK Praga cuenta con una historia de resiliencia para enmarcar. Las lesiones han sido un obstáculo durante su carrera y, fruto de esos problemas físicos, se perdió una cita que aún duele: el Eurobasket del año pasado, donde España consiguió una meritoria plata. La canterana del CB Islas Canarias sufrió durante el tramo final del curso 2024-25 una lesión en el cartílago de la rodilla derecha que le obligó a pasar por quirófano y que le hizo perderse el campeonato europeo. Además, en 2022, la selección española no se clasificó para el Mundial, por lo que Maite ha tenido que esperar unos cuantos años más, hasta la presente edición, para quitarse esa espinita.

Las 12 elegidas

Además de la representación canaria de Maite Cazorla y Elena Buenavida, Miguel Méndez ha convocado a Alba Torrens (capitana), María Conde, Paula Ginzo, Raquel Carrera, Mariona Ortiz, Helena Pueyo, Iyana Martín, Awa Fam, Megan Gustafson y Alicia Flórez.

El seleccionador explicaba así su decisión definitiva, en la que ha dejado fuera a Andrea Vilaró, Irati Etxarri, María Araújo, Aina Ayuso, Lola Pendande, Nerea Hermosa y Marta García: "Hemos pasado un día tenso, el de hacer el equipo definitivo que nos representará en el Mundial. Ha sido especialmente difícil por el nivel de todas las jugadoras que han estado aquí y aunque la gente se lo pueda imaginar yo creo que no se imagina las vueltas que le hemos dado. Dentro de las posibles estructuras de equipo, hemos elegido la que mejor nos va a representar en un Mundial. Muy agradecido a todas las jugadoras por el compromiso que han mostrado, especialmente este año, que es nuevo para todos. Hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible y ha estado muy bien gracias, sobre todo, a su talante y profesionalidad".

La selección española arrancará su periplo mundialista el próximo 4 de septiembre ante la anfitriona, Alemania.