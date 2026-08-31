El Molina Sport mantiene la base del equipo que ha convertido a Gran Canaria en la gran potencia del hockey línea español

El Molina Sport no quiere cambiar una fórmula que le ha llevado a dominar el hockey línea español. El conjunto grancanario mantendrá la próxima temporada a buena parte de la columna vertebral del equipo que ha convertido al club en una referencia nacional y europea, con seis títulos de la Liga Élite y seis Copas del Rey en su palmarés.

La entidad amarilla afrontará el nuevo curso con la continuidad de jugadores clave como Gio Rodríguez, David González, Pawel Zasadny, Kevin Mooney, Jan Andrysek, Mario Díez, Javi Tordera, Óscar Sierra, Álex Pérez y Carlos Azofra, que han renovado su compromiso con un proyecto que aspira a seguir instalado en lo más alto.

El Molina Sport llega a la nueva temporada después de dos campañas históricas en las que ha conseguido mantenerse invicto en todos los encuentros oficiales de la Liga Élite, tanto en la fase regular como en los playoffs por el título. Un dominio que le ha permitido sumar seis campeonatos ligueros, cinco de ellos de forma consecutiva, además de conquistar por sexta vez la Copa del Rey.

Kevin Mooney seguirá al frente de un proyecto que aspira a mantenerse en la élite

El equipo grancanario continuará liderado desde el banquillo por Kevin Mooney, que seguirá compaginando sus funciones como entrenador y jugador. El campeón del mundo será una de las piezas fundamentales de un bloque que mantiene también a sus dos grandes referentes como capitanes: Gio Rodríguez y Pawel Zasadny.

Con la dirección del presidente Alejandro Molina, el club mantiene el objetivo de seguir siendo uno de los equipos más importantes no solo de España, sino también del panorama europeo.

La principal novedad en la configuración de la plantilla será la ausencia de una de sus grandes leyendas. Chuck Baldwin, máximo goleador de la Liga Élite durante la última década, no continuará en el equipo después de decidir regresar a California, su tierra natal, tras diez temporadas defendiendo la camiseta amarilla.

Tampoco seguirá formando parte del proyecto Gonzalo Jiménez.

El campeón apuesta por la continuidad y por el talento de su cantera

Pese a estas salidas, el Molina Sport mantiene buena parte del bloque que ha protagonizado los últimos éxitos. En la portería continuarán Javi Tordera y David González, mientras que también seguirá el subcampeón del mundo Jan Andrysek, además de jugadores importantes dentro de la estructura del equipo como Mario Díez, Óscar Sierra, Álex Pérez y Carlos Azofra.

El club también mantiene su apuesta por la formación con la incorporación al primer equipo de tres jugadores procedentes de la cantera: Marcos Luis Fernández, Hugo Sandoval y Unai González, que afrontará su segunda temporada en la base amarilla tras llegar el pasado curso procedente del Medina del Campo.

El Molina Sport afronta así una nueva temporada con la intención de prolongar una etapa histórica y defender el dominio que le ha convertido en el gran referente del hockey línea español.