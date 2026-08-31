Rogelio Peñate conquista el Rally de Paraguay del WRC2 junto a su compañero y héroe local, Diego Domínguez

Rogelio Peñate y el piloto paraguayo Diego Domínguez han conquistado el Rally de Paraguay del World Rally Car 2 (WRC). Es el primer triunfo que suma el grancanario en este Mundial de 2026, en el que ocupan la octava plaza con 45 puntos. En cuanto a su compañero, este se convierte en el primer ganador paraguayo de una prueba que vive su segunda edición en toda la historia, siendo profeta en su tierra.

La actuación de la dupla en tierras paraguayas fue de dominio absoluto. Se hicieron con el liderazgo de la categoría desde el viernes y no abandonaron la cabeza hasta cruzar la meta en la última jornada. La carrera contaba con 21 tramos cronometrados sobre el papel, de los cuales se impusieron en cinco (Cambyretá 1 y 2, Nueva Alborada 1, Yerbateras 1 y Encarnación Costanera). Por otro lado, la SS21 no se disputó debido a un accidente del nipón Takamoto Katsuta.

El Toyota GR Yaris Rally2, pilotado por la dupla hispano-paraguaya, deslumbró durante el fin de semana a la afición local. Completaron la prueba en un tiempo total de tres horas, 21 minutos y nueve segundos. Un registro que los dejó en lo más alto de la clasificación, 22,7 segundos por delante del segundo clasificado, el británico Gus Greensmith, mientras que la tercera posición fue para el también paraguayo Alejandro Galanti, quien quedó a dos minutos y 42,5 segundos.

Revancha completada

El triunfo en Paraguay también cuenta con cierta aura de revancha. El año pasado, durante la primera edición de la prueba en el certamen, la dupla luchó por el triunfo mientras permaneció en carrera. Durante tres especiales fueron líderes, pero un impacto con una piedra en la mañana del sábado truncó sus opciones de subir a lo más alto del podio.