Rogelio Peñate, ganador del Rally de Paraguay del World Rally Car 2: "El objetivo es luchar por ganar el Mundial en 2027"

¿Qué importancia le dan a esta victoria en Paraguay, que supone además su primer triunfo en el World Rally Car 2 (WRC2)?

Toda la importancia del mundo. Deportivamente, es darle sentido a todo el trabajo que hemos realizado el año pasado y este en el WRC 2, una nueva categoría en la que entramos la temporada pasada después de ganar el WRC3 en 2024. Estamos dando los pasos correctos, sin que sean demasiado grandes, y dotando al proyecto de la consistencia que necesita. No queremos construir un castillo de naipes, sino algo consolidado y en el que los resultados vayan llegando poco a poco. Después del año de experiencia, tanto Diego como yo declaramos que el objetivo de esta temporada era estar ya en los tiempos de cabeza, como hemos conseguido en varios rallys, y buscar esa primera victoria. Al final, aunque no había llegado hasta ahora, lo hemos conseguido en el Rally de casa, Paraguay, después del de Canarias. Y qué lugar más bonito para hacerlo que delante de toda nuestra afición paraguaya y canaria, porque vinieron muchos canarios a vernos y las banderas de Canarias se veían en esa meta final.

Conseguida la primera victoria... ¿Piensan que en 2027 el coche estará para ganar el campeonato del mundo?

Es el objetivo: estar en la lucha por el campeonato en la tercera temporada del proyecto. Este año hemos dado un paso adelante en el ritmo de carrera y ya nos vemos ahí, metidos en los tiempos. De cara al año que viene, queremos terminar de dar ese salto adelante que nos permita estar de forma más continuada en el podio y luchando por victorias.

¿Sintieron tanto su compañero Diego Domínguez, de Paraguay, como usted el calor de la afición?

Así fue durante todo el fin de semana. En un momento concreto, dentro del coche y en uno de los tramos de enlace, la gente nos paraba y la euforia era muy grande. Con cada tramo que pasaba, la gente se volvía más loca (risas). Nosotros intentábamos aislarnos todo lo posible de esa euforia y centrarnos en lo que podíamos controlar, que era nuestra carrera.

¿Qué relación tiene con su compañero de coche?

El habitáculo que compartimos es muy pequeño y nos pasamos la semana pegados el uno al otro. Y estamos solos, tanto en el coche de carreras como durante los reconocimientos. Es vital tener una relación magnífica entre ambos, y la nuestra lo es. Nos conocemos muy bien y entendemos perfectamente los silencios. Eso es muy positivo, especialmente en los momentos en los que hay que tomar decisiones importantes.

¿Cuáles han sido para ustedes las claves para conseguir esta victoria en Paraguay?

La clave estuvo en la etapa del viernes. Era fundamental marcar diferencias en esa durísima jornada, en la que era muy fácil cometer un error o pinchar. Son tramos de mucha velocidad, muy exigentes y agresivos en algunas partes. A eso se sumaron las oportunidades que perdieron muchos rivales: unos pincharon, otros se salieron y tuvieron que reengancharse al día siguiente... Nosotros lo hicimos muy bien y terminamos la etapa con 39 segundos de ventaja. A partir de ahí, lo difícil fue saber qué ritmo mantener el sábado y el domingo para seguir siendo rápidos sin asumir riesgos excesivos.

¿Cómo consiguieron administrar esa ventaja cosechada en la jornada del viernes?

Revisábamos los tiempos parciales de cada tramo del sábado y del domingo. Había muchos sectores en los que éramos igual de rápidos que el resto, porque no podías permitirte perder tiempo: 40 segundos no son nada. En algunas zonas éramos igual de rápidos o incluso más que algunos rivales, pero eran sectores en los que asumir riesgos no compensaba porque había muchas posibilidades de acabar fuera por un pinchazo o algo similar. También había zonas en las que perdíamos más tiempo porque nos encontrábamos con piedras y algunos rivales asumían riesgos que nosotros no queríamos correr. El sábado terminamos con una ventaja de 24 segundos en una etapa de 135 kilómetros y nos quedaban 65 por recorrer el domingo. En esa jornada, el primer tramo nos permitía correr con algunas zonas de barro que nos venían muy bien y ampliamos la ventaja hasta los 30 segundos nada más empezar el día. Ahí, nuestro rival vio que sus opciones de alcanzarnos se habían reducido bastante. También nos ayudó la cancelación del penúltimo tramo, después del accidente de Katsuta. Con la entrada de los servicios sanitarios se decidió cancelar el tramo, lo que nos permitió ahorrarnos 19 kilómetros de riesgo.

El año pasado pudieron ganar, pero un incidente les impidió llegar a lo más alto del podio. ¿Había ciertas ganas de revancha para esta edición?

Sí. La situación me recuerda a la que vivimos en Chile en 2023, cuando perdimos el campeonato del mundo, y en 2024, en el mismo lugar, ganamos el rally y el Mundial. Ahora nos ha pasado algo similar. El año pasado estuvimos a punto de conseguir nuestra primera victoria en Paraguay, en nuestra primera temporada en el World Rally Car 2, pero no pudo ser. Este año lo hemos conseguido. De las derrotas se aprende muchísimo y nosotros lo hemos demostrado con resultados.

¿Qué objetivos se marcan de cara a lo que resta de temporada?

Estamos en dos de las tres pruebas que restan. En el WRC se puntúa en siete carreras y nosotros lo hemos hecho en cinco hasta el momento. Ahora vamos a estar en Chile la próxima semana y después iremos a Arabia Saudí, la última prueba del campeonato, en noviembre. En Chile, la idea es seguir estando en los tiempos de los mejores y luego el rally nos pondrá en nuestro sitio. Si somos capaces de estar en esos tiempos y no cometer errores, es probable que al final del domingo estemos muy arriba. Pero esta es la prueba más difícil del campeonato, según dicen muchos pilotos y copilotos. Hay otras que son más rápidas o más duras, pero Chile es la más difícil.

¿Cuál es la diferencia entre el rally más duro, el más rápido y el más difícil?

Para mí, sin duda, el más duro es el de Grecia, el Acrópolis. El más rápido podría ser este de Paraguay, el de Finlandia e incluso el de Kenia. Y el más difícil, por sus rasantes en las curvas, es el de Chile. Vas constantemente sin ver la curva y, con las notas del copiloto, tienes que saber cuánto volante debes meter. Además, tampoco puedes aprovechar el cien por cien de la carretera porque te expulsa hacia el exterior y, ahí, ya estás prácticamente catapultado hacia un vuelco. Por eso, para mí, el de Chile es el más difícil.

¿Se han sentido cómodos con el coche de esta temporada 2026?

Muy bien. Tenemos mucho trabajo hecho del año pasado y estamos aprovechando la base que construimos en 2025, con algunos ajustes mínimos. Llevar dos años seguidos con el mismo coche te permite disponer de una información muy buena porque, cuando cambias de coche, es casi como volver a empezar de cero. Los chasis de un coche y otro no tienen por qué comportarse igual y su funcionamiento puede ser muy diferente. Tener esa base de trabajo del año pasado supone un plus de experiencia en cada rally.