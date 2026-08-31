Streetflavour cierra su gira veraniega conquistando Málaga

Una fiebre que está de vuelta. El equipo grancanario de baloncesto callejero Streetflavour, que regresó a la actividad en el año 2025 con una renovada y remozada camada de jugadores encabezada por Edu Gil, así como de enfoque y contenido, dio por finalizado su Atlántico Summer Tour con una victoria en una de las pistas más míticas de España en lo que a esta disciplina se refiere. Los isleños conquistaron las canchas del Parque Oeste de Málaga, donde se reúne una de las comunidades más fieles del panorama del streetball, al doblegar a un combinado de la zona por 2-0 ante una gran cantidad de espectadores que se dieron cita para ver en directo el cierre de gira de los insulares.

Con una modalidad de cuatro contra cuatro y con partidos a 21 puntos, en los que los triples valen dos y las canastas anotadas dentro del 6,75 valen uno, al mejor de tres encuentros, los grancanarios se impusieron por un doble 21-19 que les hace cerrar su gira veraniega como invictos tras los triunfos que lograron en las canchas de Siete Palmas, en Gran Canaria, y en las canchas de Picasa, más conocida como 'La Obra', que están situadas en Tenerife frente a otros equipos con jugadores locales como el ex del Granca Óscar Alvarado.

Un retorno por todo lo alto

Este resurgimiento de la marca, cuyo origen data del año 2002, ha venido acompañado de una nueva generación de seguidores que se han acercado a los distintos sitios donde han disputado choques este verano. La afición, tanto la nueva como la de siempre, se ha volcado del todo, generando muy buenos ambientes alrededor del baloncesto. Es más, las pistas que han visitado se han llenado fácilmente, lo que supone una clara muestra del tirón que están teniendo más allá de los números que acumulan en las redes, donde suman millones de visualizaciones.

Además, este proyecto tiene un marcado acento canario que hace que Streetflavour esté de nuevo al alza, con varios proyectos interesantes en el horizonte y con la idea de seguir recuperando ese juego en las canchas de Gran Canaria que, desde su adiós, había perdido parte de su flow.