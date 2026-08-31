Vuelta Ciclista a Lanzarote: un símbolo de unión insular a través de 189 kilómetros de asfalto

El deporte tiene una capacidad especial para unir territorios, y la Vuelta Ciclista a Lanzarote es el mejor ejemplo de ello en Canarias. Los próximos 3 y 4 de octubre de 2026, la isla volverá a unirse de norte a sur y de este a oeste en torno a las dos ruedas. Esta tercera edición, bajo la experta organización de Club La Santa, representa un proyecto que logra implicar de forma activa a los siete municipios de la isla, convirtiéndose en un motor de cohesión social y promoción turística del archipiélago.

A lo largo de sus 189 kilómetros divididos en dos etapas, el pelotón se empapa de la identidad de cada municipio. Desde el espectacular arranque en Tinajo (con Club La Santa como epicentro), hasta las impresionantes vistas del Mirador del Río en Haría, pasando por Teguise, el bullicio de Arrecife, y el encanto costero de Tías (Puerto del Carmen), San Bartolomé y Yaiza. La marcha es un escaparate inmejorable que proyecta la belleza de La Geria, el paisaje lunar de Timanfaya y la costa de Famara.

Más allá del impacto visual, la implicación institucional y social es total. El evento cuenta con el respaldo del Cabildo de Lanzarote, Lanzarote Sports Destination, Gobierno de Canarias y Turismo Islas Canarias, además del apoyo de cada uno de los ayuntamientos por los que transita la prueba. Esta colaboración entre administraciones y Club La Santa ha logrado que la marcha, con el aval de las Federaciones Canaria y Española de Ciclismo, se haya consolidado rápidamente como una referencia en el panorama nacional de eventos cicloturistas.

Esa unión también se palpa en el ambiente de la marcha, que huye de la competición pura para centrarse en el disfrute y el compañerismo del “Ciclismo para Todos” de las pruebas de la Unión Ciclista Internacional (UCI). El objetivo es disfrutar del trazado de la isla y hacer de cada parada una fiesta. De hecho, los puntos de avituallamiento, ubicados en diferentes localidades, se transforman en Fan Zones donde los vecinos de cada municipio se vuelcan para animar a los participantes y donde hay actividades de entretenimiento para todos: DJs, batucada, concierto de saxo… Sin olvidar la entrega de premios de la prueba, que este año contará con la actuación especial de Los Gofiones.

Con ese espíritu de hermandad e inclusión también nace una de las novedades de esta edición: el tramo Gregario. Se trata de un tramo solidario una vez pasado el reagrupamiento Guayo Rodriguez en el Castillo San José. La organización donará dinero a una causa benéfica según el grado de compactación del pelotón al cruzar el final del tramo.

La organización también ha encontrado el equilibrio para quienes buscan superarse, integrando cronoescaladas opcionales en el recorrido general. Un formato mixto que atrae tanto al cicloturista relajado como al competidor que busca medirse contra el reloj, garantizando la diversión de toda la grupeta.

A punto de cerrar inscripciones, la Vuelta Ciclista a Lanzarote demuestra que el trabajo en equipo de toda una isla da resultados extraordinarios. Una experiencia que va más allá del deporte para convertirse en el mejor embajador de Lanzarote, demostrando que sobre una bicicleta, las distancias entre municipios desaparecen y la isla se convierte en un solo gran pelotón.