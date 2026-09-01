El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria cambia su formato y tendrá dos días de competición en 2027

El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria dará un nuevo paso adelante en 2027 con un cambio histórico en su formato de competición. La prueba internacional de triatlón celebrará durante dos jornadas separadas sus categorías de grupos de edad y profesionales, con el objetivo de ofrecer mejores condiciones a todos los participantes.

Los atletas aficionados serán los protagonistas el sábado 17 de abril, mientras que la carrera profesional se disputará al día siguiente, el domingo 18 de abril, en un fin de semana que volverá a situar a Mogán y Gran Canaria en el foco del triatlón internacional.

La organización asegura que esta modificación permitirá mejorar la seguridad, la igualdad entre participantes y la experiencia tanto de los deportistas como del público que acuda a seguir la competición.

Los profesionales competirán con un recorrido más despejado

Una de las principales novedades del nuevo formato será que la categoría profesional contará con un recorrido sin la presencia simultánea de atletas de grupos de edad, lo que permitirá una competición más fluida.

Según la organización, esta medida dará más espacio a los deportistas profesionales y permitirá a los oficiales tener una mejor visibilidad del desarrollo de la carrera.

Además, el cambio permitirá aplicar por primera vez en la prueba la regla de drafting de 20 metros para la competición profesional, una medida con la que Challenge Family busca reforzar una competición más justa y centrada en el rendimiento de los atletas.

Los participantes aficionados tendrán su propio día de competición

El nuevo formato también busca mejorar la experiencia de los deportistas no profesionales, que tendrán una jornada exclusiva para completar el recorrido del Anfi Challenge Mogán Gran Canaria.

Desde la organización destacan que disponer de un día propio permitirá a estos atletas disfrutar de más espacio durante la prueba y vivir la competición con mayor tranquilidad.

Además, tras cruzar la línea de meta el sábado, podrán asistir el domingo como espectadores para disfrutar de la carrera profesional y ver en acción a algunos de los mejores triatletas del mundo.

Gran Canaria refuerza su posición como destino internacional de triatlón

El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario internacional y como la prueba de apertura de la temporada europea de triatlón.

El nuevo formato de dos días se suma al renovado recorrido de 100 kilómetros, integrado dentro del Triathlon World Tour, en una nueva etapa para un evento que cuenta ya con 20 años de historia.

El director de carrera, Jordi González, destacó que separar las competiciones permitirá “ofrecer una experiencia aún mejor a cada atleta”. Según explicó, los grupos de edad tendrán “más espacio para disfrutar de su propia carrera” y podrán después formar parte del ambiente apoyando a los profesionales.

Para la categoría profesional, señaló que un recorrido despejado junto a la regla de drafting de 20 metros permitirá una competición “segura, justa y emocionante”.

La organización espera que el nuevo formato consolide todavía más la prueba como un evento de referencia, combinando deporte de máximo nivel con la posibilidad de disfrutar de Gran Canaria como destino turístico y de entrenamiento durante todo el año.