El Guaguas ficha músculo para su asalto a Europa con Miki Fornés: “Quiero ser un soldado más a la causa”

El Club Voleibol Guaguas Las Palmas suma una nueva pieza a su proyecto con la llegada de Miki Fornés, un central internacional español que aterriza en Gran Canaria con la intención de aportar experiencia, físico y trabajo a uno de los equipos más ambiciosos del voleibol nacional.

El jugador mallorquín, nacido en 1993 y con 2,02 metros de altura, afronta su llegada al conjunto amarillo como un nuevo reto en su carrera. Fornés asegura que las expectativas son máximas porque llega a “un club grande” con objetivos importantes y con la intención de ayudar desde el primer día.

“Quiero ser un soldado más a la causa y que me utilice en cualquier situación”, explica el nuevo central del Guaguas, que apuesta por ponerse al servicio del equipo más allá del protagonismo individual.

Un central internacional para un equipo que aspira a todo

Fornés llega a Gran Canaria después de una amplia trayectoria en el voleibol español y con experiencia junto a varios de los jugadores que ahora serán sus compañeros.

El central reconoce que ya conoce a buena parte de la plantilla amarilla, tanto por haber coincidido con algunos jugadores como por haberse enfrentado a ellos durante su carrera.

Entre ellos se encuentran Jorge Almansa y Unai Larrañaga, además de Xavier Folguera, con quien compartió vestuario durante su etapa en Almería.

“Por lo que estoy viendo, hay un buen grupo y apetece venir a trabajar”, señala Fornés sobre sus primeras impresiones del vestuario.

La adaptación física marca sus primeros días en Gran Canaria

El nuevo jugador amarillo reconoce que todavía se encuentra en proceso de adaptación después de un verano exigente. “Acabamos la competición el viernes 28 de agosto y no he tenido vacaciones”, explica.

Ahora, bajo la supervisión del preparador físico Rubén Carreño, trabaja para recuperar sensaciones y alcanzar el ritmo competitivo necesario para afrontar la temporada.

“Estoy a su disposición para adaptarme al tono físico y hacer una buena transición”, asegura el central.

El reto de la Champions League como gran aliciente

Uno de los grandes atractivos de su llegada al Guaguas será competir directamente en la fase de grupos de la CEV Champions League, después de que el conjunto grancanario recibiera una invitación que le permitirá evitar las tres rondas previas.

Fornés considera que se trata de un reconocimiento al trabajo realizado por el club en los últimos años.

“Es tremendo evitar las tres eliminatorias previas, no solo por el prestigio, sino porque se lo merece por los últimos años y por los méritos que ha hecho”, destaca.

El central considera que esta oportunidad supone “un premio merecido” para un proyecto que busca seguir creciendo en el panorama europeo.