El IRONMAN Lanzarote se prepara para su 35ª edición en mayo de 2027 con nueva organización

Lanzarote se prepara para una nueva etapa de una de las pruebas deportivas con mayor trayectoria internacional de Canarias. IRONMAN Lanzarote celebrará en mayo de 2027 su 35ª edición, una cita que estará marcada, además, por el cambio en la organización del evento, que pasará a estar en manos de The IRONMAN Group.

La nueva edición fue presentada oficialmente ayer lunes en un acto celebrado en el Islote de la Fermina, en Arrecife, en el que participaron representantes del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, SPEL-Turismo Lanzarote, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Tías y The IRONMAN Group. La presentación sirvió para poner sobre la mesa la continuidad de la competición y el papel que las diferentes administraciones atribuyen a esta prueba dentro del calendario deportivo y turístico de Lanzarote.

El encuentro estuvo presidido por el presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort; el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, José Manuel Sanabria; el consejero insular de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón; el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández; el responsable de The IRONMAN Group para Europa, Oriente Medio y África, Thomas Veje Olsen, e Ismael Cruz, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tías.

La presentación supone el comienzo de una nueva fase para una competición que lleva más de tres décadas vinculada a la isla y que, según las instituciones participantes, ha contribuido a consolidar a Lanzarote como un destino relacionado con el triatlón de larga distancia y el turismo deportivo.

Mayo de 2027 será la 35ª edición del IRONMAN Lanzarote

La próxima edición tendrá un componente especialmente simbólico: será la número 35 desde el inicio de la prueba en Lanzarote.

A lo largo de estos años, la competición ha construido una relación estrecha con la isla. El recorrido, el paisaje volcánico y las condiciones en las que se desarrolla han contribuido a crear una identidad propia dentro del calendario internacional de IRONMAN.

Turismo Lanzarote recoge precisamente la relevancia histórica de la prueba y la identifica como el IRONMAN más antiguo que se disputa en Europa. En ediciones anteriores, el recorrido ha incluido las tres disciplinas habituales de la distancia completa: 3,8 kilómetros de natación, 180,2 kilómetros de ciclismo y 42,2 kilómetros de carrera a pie.

La edición de 2027 supone así la continuidad de una competición que ha formado parte durante décadas del calendario deportivo de la isla, aunque con un nuevo escenario organizativo.

La presentación también puso el acento en la colaboración entre las instituciones públicas, el sector turístico y la empresa organizadora como una de las bases sobre las que se pretende desarrollar esta nueva etapa. El objetivo expresado durante el acto es mantener la relevancia internacional de la prueba y, al mismo tiempo, preservar su relación con el territorio.

The IRONMAN Group asumirá la organización desde 2027

Uno de los principales cambios anunciados para la próxima edición es que The IRONMAN Group será el encargado de organizar el evento a partir de 2027.

Thomas Veje Olsen, vicepresidente sénior y director general para EMEA de la compañía, destacó durante la presentación la posición que ocupa Lanzarote dentro de la historia de la competición y señaló que la organización afronta esta nueva responsabilidad con la intención de mantener los elementos que han caracterizado a la prueba.

El representante de The IRONMAN Group puso el foco en tres aspectos: la dureza del recorrido, la personalidad del evento y la relación construida durante años entre los deportistas, la isla y la población local.

La organización ha planteado la nueva etapa como una continuidad del legado acumulado durante más de tres décadas. En este sentido, la intención expresada es introducir mejoras sin perder los rasgos que han convertido al IRONMAN Lanzarote en una cita reconocible dentro del circuito internacional.

El cambio no supone, según lo explicado, romper con la historia anterior de la prueba. De hecho, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, reconoció durante el acto el trabajo desarrollado durante años por Club La Santa, entidad que ha estado vinculada a la organización del evento y que ha contribuido a su crecimiento.

La propia institución insular considera que la edición de 2027 debe servir como punto de partida para consolidar la competición en el calendario deportivo de Lanzarote.

El Cabildo destaca el arraigo de la prueba en Lanzarote

El presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort, subrayó durante la presentación el vínculo que el IRONMAN ha establecido con la población de la isla.

Más allá de los deportistas internacionales que cada año llegan a Lanzarote, Betancort puso el acento en la participación de atletas de Canarias y en la continuidad generacional de quienes afrontan el desafío deportivo.

Para el presidente insular, el evento se ha convertido en una cita que trasciende la propia competición y que moviliza a buena parte de la sociedad lanzaroteña durante su celebración.

Betancort también aprovechó el acto para reconocer el trabajo realizado por Club La Santa durante las anteriores ediciones y situó la nueva etapa como una oportunidad para mantener el legado construido hasta ahora.

Presentación, ayer lunes, del Ironman de Lanzarote 2027. / La Provincia

Turismo de Canarias ve potencial en el turismo deportivo

El Gobierno de Canarias también considera el IRONMAN Lanzarote una pieza dentro de su estrategia relacionada con el turismo deportivo.

El viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, explicó que las convocatorias de patrocinio impulsadas por la Consejería de Turismo y Empleo han permitido apoyar una agenda de acontecimientos deportivos de alcance internacional.

En su intervención, Sanabria señaló que este tipo de pruebas contribuyen a diversificar la oferta turística de Canarias y a mejorar la experiencia de quienes visitan las islas.

El representante autonómico también destacó el retorno económico y promocional que, según la Administración, genera el evento, así como el compromiso con la sostenibilidad ambiental y social que se atribuye a la competición.

La estrategia de las instituciones canarias encaja con la consideración del turismo deportivo como uno de los segmentos capaces de reforzar la diversificación del destino.

Cerca de 2.000 solicitudes en la última edición

Uno de los datos aportados durante la presentación de la nueva edición fue el volumen de solicitudes registrado en la última convocatoria. Según explicó Sanabria, la prueba recibió cerca de 2.000 solicitudes.

El dato sirve para mostrar la demanda existente alrededor de una competición que atrae tanto a deportistas profesionales como a participantes aficionados de diferentes países.

No obstante, la cifra de solicitudes no equivale necesariamente al número final de participantes.

El impacto turístico va más allá del fin de semana de la carrera

Uno de los aspectos destacados por Héctor Fernández, consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, fue la duración del impacto turístico asociado al IRONMAN.

Según explicó, una parte de los deportistas no limita su relación con Lanzarote al día de la competición. Algunos participantes llegan a la isla con antelación para entrenar, conocer el recorrido y preparar la carrera, lo que amplía el periodo durante el que se produce actividad relacionada con el evento.

Este comportamiento también puede extenderse a los acompañantes de los atletas y a las personas que mantienen una relación continuada con la competición, aunque la nota de prensa no aporta cifras concretas sobre el gasto turístico, el número de acompañantes o las noches de alojamiento vinculadas directamente a la prueba.

Fernández considera que este flujo permite mantener una relación más prolongada con una comunidad internacional interesada en el deporte de resistencia.

Puerto del Carmen y Tías mantienen su vínculo con la prueba

El Ayuntamiento de Tías también tuvo representación en la presentación de la 35ª edición. Su concejal de Deportes, Ismael Cruz, destacó especialmente la relación histórica entre el IRONMAN, Puerto del Carmen y el municipio.

La localidad ha sido durante décadas uno de los escenarios principales de la competición y ha estado vinculada a diferentes momentos de su desarrollo.

Cruz puso en valor el papel que ha tenido la prueba en la vida deportiva de Tías y destacó que el municipio continuará formando parte del evento en esta nueva etapa.

La prueba se ha ganado reconocimiento por un recorrido considerado exigente y por desarrollarse en un territorio marcado por su paisaje volcánico. La combinación de deporte de resistencia y entorno natural constituye uno de los elementos diferenciadores de la competición.

La prueba continuará teniendo como uno de sus principales escenarios el municipio de Tías y, en particular, Puerto del Carmen, mientras que el conjunto de la isla seguirá desempeñando un papel central en su desarrollo.