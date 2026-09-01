La lucha canaria detecta indicios de posible dopaje en el 21% de sus controles de la temporada

La lucha canaria afronta una revisión de sus controles antidopaje después de que el 21,43% de las pruebas realizadas durante la temporada 2025/2026 hayan presentado indicios de posible presencia de sustancias prohibidas.

El presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, Antonio Ramos Gordillo, explicó este martes que de los 28 controles efectuados dentro de la modalidad, seis han arrojado resultados adversos que todavía deben pasar un segundo análisis para confirmar si se trata de positivos definitivos.

La Comisión Antidopaje recordó que estos resultados no suponen todavía una sanción ni una confirmación de dopaje, ya que los deportistas afectados tienen derecho a que se analice la muestra B, un procedimiento necesario antes de certificar un posible positivo.

Los resultados definitivos llegarán la próxima semana

Durante la pasada temporada se habían programado 36 controles antidopaje, aunque finalmente solo pudieron realizarse 28 por problemas logísticos derivados de la borrasca Therese y del cierre del Aeropuerto de Fuerteventura.

Las muestras con indicios serán revisadas mediante los análisis correspondientes en laboratorios de Madrid y Barcelona, cuyos informes definitivos se esperan para la próxima semana.

Ramos Gordillo señaló que no todos los resultados adversos tienen la misma consideración y recordó que cada caso debe analizarse de manera individual antes de determinar posibles responsabilidades.

Las sanciones pueden llegar hasta cuatro años de suspensión

El presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias explicó que las sanciones dependen de la sustancia detectada y de las circunstancias del caso.

Las suspensiones pueden oscilar entre los tres meses y los cuatro años, mientras que en situaciones de reincidencia la prohibición de competir puede llegar a ser permanente.

Además, Ramos Gordillo recordó que negarse a pasar un control antidopaje supone también una infracción considerada “muy grave”.

La Comisión apuesta por prevenir para lograr el “cero positivo” en la lucha canaria

Más allá de los controles, la Comisión Antidopaje de Canarias insiste en la importancia de la prevención y la educación entre los deportistas.

Ramos Gordillo admitió que la cifra registrada es elevada debido al periodo en el que la lucha canaria estuvo sin controles, pero defendió que la vigilancia es necesaria para garantizar la igualdad y proteger la salud de los luchadores.

“Siempre estamos abiertos a tender la mano, limpiar la camiseta de la arena y volver a competir en las condiciones, pero siempre jugando limpio”, señaló.

La Comisión Antidopaje de Canarias retomó su actividad en 2024 con el objetivo de preservar la igualdad en el deporte, proteger la salud de los deportistas y transmitir los valores de una modalidad tradicional del Archipiélago.