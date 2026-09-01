El Molina Sport ficha al máximo goleador de la Liga Oro para reforzar su ataque

El Molina Sport ya tiene su primer refuerzo para la temporada 2026-27 y lo hace incorporando a uno de los grandes goleadores del hockey línea español. El conjunto grancanario se ha hecho con los servicios de Guillermo Gràcia, máximo anotador de la pasada edición de la Liga Oro, después de firmar 37 goles con el Tucans.

El joven atacante, de 20 años, aterriza en el campeón grancanario como una apuesta de presente y futuro para reforzar una parcela ofensiva que busca mantener al equipo en lo más alto del hockey línea nacional.

Además de su capacidad goleadora, Gràcia también destacó el pasado curso por su facilidad para asociarse con sus compañeros. El nuevo jugador amarillo repartió 15 asistencias, cifra que le convirtió en el sexto máximo asistente de la Liga Oro, demostrando que no solo aporta finalización, sino también visión de juego.

Un goleador joven preparado para dar el salto a la élite

El Molina Sport incorpora así a un jugador que encaja en el estilo ofensivo del conjunto dirigido por Kevin Mooney, gracias a su capacidad para encontrar espacios, generar ocasiones y aportar soluciones en ataque.

La entidad amarilla vuelve a apostar por captar talento en la segunda categoría del hockey línea español, una fórmula que ya le dio resultados anteriormente con Óscar Sierra, quien llegó desde Liga Oro y terminó convirtiéndose en una pieza importante dentro de la plantilla campeona.

Guillermo Gràcia combina la competición con la formación de cantera

Más allá de su rendimiento sobre la pista, el nuevo jugador del Molina Sport también destaca por su vinculación con la formación deportiva.

A sus 20 años compagina su carrera como jugador con su labor como entrenador en las categorías de base, una faceta que permitirá al club contar con otro perfil vinculado al trabajo formativo de su cantera.

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Con su llegada, el Molina Sport incorpora a un jugador con capacidad goleadora y margen de crecimiento, una apuesta con la que el campeón grancanario pretende seguir construyendo una plantilla competitiva para defender sus títulos y mantenerse como referencia del hockey línea español.