El Rally Islas Canarias deja 69 millones de euros en Gran Canaria y el Mundial lo convierte en ejemplo internacional

Gran Canaria se ha convertido en un ejemplo internacional del retorno que puede generar una gran competición deportiva. WRC Promoter, la empresa que gestiona los derechos comerciales del Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA, ha elegido el Rally Islas Canarias – Rally de España como caso de referencia para mostrar al resto de sedes del Mundial el impacto económico y turístico que puede aportar una prueba de estas características.

La organización mundial ha difundido en sus canales oficiales los datos de la 50ª edición del rally, celebrada entre el 23 y el 26 de abril de 2026, que dejó un impacto económico de 69,08 millones de euros en Gran Canaria, un incremento del 53,5% respecto a la edición anterior.

Más allá de las cifras, WRC Promoter destaca el caso grancanario como un modelo para territorios que aspiran a formar parte del calendario mundial y para las actuales sedes del campeonato.

El rally dejó más de 53 millones de euros de gasto directo en la isla

El informe de impacto recoge que la prueba generó 53,4 millones de euros de gasto directo en Gran Canaria, procedente de aficionados, equipos participantes, medios de comunicación y la propia organización.

Según el estudio, el efecto económico se repartió por distintos sectores de la isla, con mayor actividad en ámbitos como la restauración, el comercio, el transporte y el alquiler de vehículos.

Además, la competición permitió llevar visitantes hasta zonas del interior de Gran Canaria gracias a los tramos cronometrados, acercando la actividad turística a municipios que habitualmente quedan fuera de los circuitos más tradicionales.

Gran Canaria exportó su imagen a millones de espectadores

El impacto del Rally Islas Canarias no se limitó a quienes acudieron físicamente a la isla. WRC Promoter destaca también el valor de la cobertura internacional obtenida durante la competición.

La prueba alcanzó un valor mediático de 93,47 millones de euros entre televisión, medios de comunicación y redes sociales, convirtiendo las carreteras, paisajes y municipios de Gran Canaria en una ventana promocional ante audiencias internacionales.

El promotor del rally, Germán Morales, destacó que “no existe presupuesto de marketing capaz de situar a Gran Canaria ante tanta gente y en tantos países como lo hace el Mundial”.

Morales señaló además que el hecho de que el propio promotor del campeonato utilice la prueba canaria como referencia supone “el mayor reconocimiento” al trabajo realizado junto a las instituciones y municipios implicados.

Una inversión turística más allá de un fin de semana de competición

El director sénior de Eventos de WRC Promoter, Simon Larkin, subraya en el análisis que los territorios cada vez entienden más las pruebas del Mundial como una inversión turística a largo plazo y no únicamente como un evento deportivo puntual.

Según la compañía, las sedes que planifican y comunican alrededor de la competición son las que logran un mayor retorno.

Los datos proceden del informe de impacto elaborado por la consultora Camaleonic Analytics, considerado el estudio más completo realizado hasta ahora sobre el Rally Islas Canarias – Rally de España.

Gran Canaria seguirá en el Mundial hasta 2029

La prueba grancanaria celebró en 2026 su 50ª edición y mantiene actualmente su contrato con el Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA hasta 2029.

El Rally Islas Canarias – Rally de España continúa siendo la única cita española incluida en el calendario mundialista y refuerza la posición de Gran Canaria como escenario internacional para grandes eventos deportivos.