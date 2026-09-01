La Transgrancanaria 2027 rompe registros con más de 5.000 corredores inscritos de 68 países

La The North Face Transgrancanaria 2027 ya prepara una de sus ediciones más ambiciosas. La prueba internacional de trail running ha superado los 5.000 corredores inscritos cuando todavía quedan más de cinco meses para su celebración, consolidando a Gran Canaria como uno de los grandes escenarios mundiales de esta disciplina.

La próxima edición se celebrará del 22 al 28 de febrero de 2027 y estrenará un calendario ampliado que convertirá la isla en protagonista durante una semana completa de competición, aventura y montaña.

La respuesta internacional vuelve a ser uno de los grandes indicadores del crecimiento de la carrera. Los inscritos proceden ya de 68 nacionalidades diferentes, con una destacada presencia de corredores de mercados habituales de la prueba como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia.

Actualmente, más del 40% de los participantes llega desde fuera de España, mientras que el 65% procede de fuera de la provincia de Las Palmas. La participación femenina alcanza ya el 35% del total.

Dos nuevas modalidades amplían una semana histórica de trail

La edición de 2027 incorporará además novedades en su programa con la llegada de nuevas modalidades que amplían la experiencia para los corredores.

Una de ellas será Stages, una propuesta que permitirá competir durante cuatro jornadas diferentes a través de las modalidades Open Agáldar, Kilómetro Vertical El Gigante, Promo y Advanced.

El objetivo es ofrecer a los participantes una experiencia más completa, recorriendo diferentes paisajes de Gran Canaria y manteniendo el carácter aventurero que ha convertido a la Transgrancanaria en una de las pruebas más reconocidas del calendario internacional.

También se estrenará la Open Agáldar, que abrirá el programa competitivo el martes 23 de febrero desde San José de Caideros, en Gáldar. La prueba contará con un recorrido de 21,4 kilómetros y 613 metros de desnivel positivo.

Gran Canaria vivirá siete días de competición por montaña

El nuevo calendario llevará la competición por diferentes puntos de la isla durante toda la semana.

La actividad comenzará el martes 23 de febrero con la Open Agáldar y continuará el miércoles 24 con el Kilómetro Vertical El Gigante. El jueves llegará el turno de las pruebas Half y Promo.

Uno de los momentos más esperados llegará el viernes 26 de febrero con la salida de la Marathon y de la emblemática Classic, que partirán desde la Playa de Las Canteras y estarán integradas en el circuito internacional World Trail Majors.

El sábado 27 tomarán la salida las modalidades Advanced, Short y Family desde Teror, completando un programa que reunirá desde pruebas verticales y distancias cortas hasta grandes desafíos de ultradistancia.

Tres pruebas ya han agotado sus dorsales

El crecimiento de la participación ya se refleja en algunas modalidades que han completado sus plazas.

Las carreras Promo, Open Agáldar y Marathon han agotado sus dorsales y mantienen abiertas sus listas de espera, mientras que todavía continúan disponibles plazas para otras distancias.

La organización mantiene abiertas las inscripciones para una edición que busca seguir reforzando el papel de Gran Canaria como destino internacional de trail.

Una Transgrancanaria más sostenible y comprometida con la isla

El crecimiento de la prueba irá acompañado de nuevas medidas para reducir su impacto ambiental.

La organización mantendrá el número global de plazas e incluso reducirá la capacidad en algunas modalidades con el objetivo de avanzar hacia un modelo más sostenible.

Entre las medidas previstas se incluyen mejoras en la movilidad, eficiencia energética, promoción de buenas prácticas entre participantes y público, y la inscripción de la prueba en el Registro Canario de Huella de Carbono.

Con más de 5.000 corredores inscritos y un calendario ampliado a una semana completa, la The North Face Transgrancanaria 2027 volverá a situar a Gran Canaria en el mapa internacional del trail running.