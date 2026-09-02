La fórmula del éxito de la fábrica del Spar Gran Canaria: Trinity y Aisha; y tres medallas con la selección española de baloncesto

Pasarán los años y, esté en la categoría que esté su primer equipo –ahora en la segunda división nacional–, la cantera del CB Islas Canarias seguirá siendo una fábrica de talento incombustible de la que se nutre cada año la selección española. No hay que irse muy lejos para comprobarlo. En la lista que anunció a inicios de semana el seleccionador absoluto Miguel Méndez de cara al Mundial que arranca el viernes en Alemania, Maite Cazorla es una de las elegidas. La base del USK Praga tuvo sus orígenes en la cantera del club grancanario. Además, como es habitual cada año, en los múltiples éxitos de los combinados nacionales en las categorías de formación el Spar Gran Canaria volvía a tener presencia destacada, esta vez con dos de sus perlas: Trinity Ezeanatogu y Aisha Mbengue.

La primera ha vivido un verano especialmente ajetreado. Primero conquistó la plata mundialista con la selección sub 17, después de perder en la final ante la todopoderosa Estados Unidos. Apenas terminó ese torneo, tocó cambiar el chip y embarcarse en el Europeo sub 18, en el que terminó colgándose el oro. "Ha estado guay", señala Trinity sobre esta doble experiencia. "Al final, compartí momentos con gente de mi edad y otras compañeras mayores que yo. Además, vivir un Mundial, el sub 17, no tiene nada que ver con el Europeo, que ya fue muy similar a lo que hice con la sub 16 el año pasado. Disfruté mucho".

Sobre esa actuación mundialista, donde terminaba con la medalla de plata al cuello, Ezeanatogu afirma que el objetivo era "no bajar nuestro nivel, queríamos ir a demostrar quiénes éramos y luchar con lo que sabemos hacer". Además, asegura que enfrentarse a una selección tan superior en el apartado físico como la estadounidense "te ayuda a mejorar".

Mentalidad encomiable

No son muchas las jugadoras acostumbradas a afrontar un verano tan largo en lo deportivo. Disputar dos torneos distintos con selecciones diferentes no es lo habitual, aunque la jugadora del Islas Canarias asegura que ya era consciente de ello desde hacía meses: "La mentalidad la traía desde mayo, porque ya me habían avisado de que tenía que estar preparada por si me llamaban. Conocía a las compañeras desde hacía dos años, así que fue fácil adaptarme. Ha sido uno de los mejores veranos, lograr dos medallas es increíble".

Esa experiencia de afrontar una doble cita internacional en el mismo periodo estival es, precisamente, algo que desea vivir en primera persona su compañera, Aisha Mbengue: "Le mentiría si dijera que no. Sería una experiencia increíble, aunque muy dura físicamente por tener que estar en dos preparatorias distintas, con jugadoras y niveles diferentes".

En su caso, Mbengue cerró el verano conquistando el título en el Europeo sub 16. La canterana destaca que formaban "una selección muy completa, con todos los roles cubiertos". "Nos merecíamos el oro por el esfuerzo y el trabajo diario. Fuera de la pista también me lo pasé genial con mis compañeras", añade la jugadora del Spar.

Agradecimiento al club que las ha formado

Ambas comparten algo más que una generación y una cantera. El club grancanario ha marcado su camino en el baloncesto y las dos le estarán eternamente agradecidas por las oportunidades recibidas. Ezeanatogu lo resume así: "Agradezco mucho al club porque me ha dado la ocasión de jugar en el primer equipo en la máxima categoría, la Liga Femenina Endesa, y este año será igual en la Liga Femenina Challenge. Eso me ha ayudado a subir escalones, mejorar física y mentalmente y conocer más cosas nuevas". Mbengue, por su parte, afirma que su nivel ha subido enteros "gracias a las oportunidades que nos ha dado el club de poder jugar con el equipo grande, con el que debuté este año. Simplemente, estar entrenando a esa ese nivel hay que valorarlo, porque no muchas niñas tienen una oportunidad así".

Si el CB Islas Canarias es un club tan reputado dentro del baloncesto formativo, buena parte de ese reconocimiento tiene una culpable, Begoña Santana, una auténtica madre deportiva para cada canterana que se forma en la entidad. Ambas jugadoras lo tienen claro. "Todos los entrenadores son muy importantes, pero ella ha sido la clave para que que nosotras estemos donde estamos; siempre ha sido constante con nosotras. Nos dice que trabajemos, que siempre estemos ahí y que tengamos, sobre todo, disciplina", recuerdan ambas jóvenes deportistas.

Astou Ndour, referente

La entidad insular ha formado a una gran cantidad de jugadoras que han llegado a la élite del baloncesto femenino, varias de ellas disputando temporadas en la WNBA –la mejor liga del mundo– y torneos de prestigio con la selección española. Entre todos esos nombres, uno de los casos más especiales es el de Astou Ndour, con quien tanto Trinity como Aisha se sienten muy identificadas, especialmente por sus inicios humildes: "De todas, nos quedamos sin duda con Astou". "Ella triunfó viniendo de unas situaciones que no eran las mejores. Entonces, cuando el club le dio la oportunidad de venir aquí, trabajaron con ella y, en vez de quejarse, siguió esforzándose. Siempre será un ejemplo por lo lejos que ha llegado ensu carrera". Además, Trinity Ezeanatogu y Aisha Mbengue aseguran que han tenido la oportunidad de hablar con la medallista olímpica en Río 2016: "Nos comenta que no nos tenemos que quejar tanto, porque lo que nos dicen es para tener un futuro mejor como profesionales".

Ese trabajo silencioso que realiza el CB Islas Canarias para mantener en marcha su fábrica de talento también tiene a protagonistas en los banquillos. Uno de sus entrenadores de formación, Pepe Herrera, que lleva muchos años en la entidad, considera que ambas deben mirarse en el espejo de las jugadoras que han salido del club y han alcanzado grandes éxitos: "Lo de Astou es complicado, porque ganar un anillo de la WNBA son palabras mayores. Pero sí intentaremos ayudarlas en su progresión para que lleguen a la selección absoluta, al igual que lo han hecho otras canteranas como Leonor Rodríguez, Leticia Romero, la propia Astou, Maite Cazorla o Carla Brito, que está cerca de hacerlo. Ellas tienen las mismas condiciones. El club no gana nada económico con esto, nuestro único orgullo es verlas lograr un anillo de la WNBA, medallas europeas o mundiales. Ese es el resultado del trabajo que hacemos en la entidad".

El técnico aprovechó también la ocasión para poner nombre y apellidos a las virtudes de las dos perlas con las que trabaja su equipo. De Trinity destaca que "es muy potente físicamente, aunque aún le queda pulir un poco la técnica de tiro y aspectos tácticos". Sobre Aisha, apunta que "se trata de un perfil más completo". "No destaca exageradamente en una sola cosa, pero su mayor virtud es que escucha. Físicamente la acompaña la altura –mide dos metros– y además tiene una buena cabeza para aprovechar sus condiciones".