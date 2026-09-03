La Aldea de San Nicolás premia a sus deportistas: 64 reconocimientos y cinco galardones en su Gala del Deporte

El deporte de La Aldea de San Nicolás tuvo su noche de reconocimiento. El Ayuntamiento celebró la XXV Gala del Deporte, un acto enmarcado en las Fiestas de San Nicolás de Tolentino 2026 en el que se puso en valor el esfuerzo, la dedicación y la trayectoria de deportistas y clubes del municipio.

Durante la gala se entregaron un total de 64 reconocimientos a deportistas y entidades deportivas, además de cinco galardones especiales destinados a distinguir diferentes trayectorias y aportaciones al deporte aldeano.

El acto contó con la presencia del alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez, y del concejal de Deportes, Miguel Ulises Afonso, junto a representantes de la Corporación municipal, clubes y miembros del ámbito deportivo local.

Cinco premios para reconocer trayectorias deportivas

Los galardones especiales de esta edición reconocieron diferentes ámbitos vinculados al deporte del municipio.

El premio a Deportista Aldeano del Año fue para Daniel Navarro Hernández, árbitro de fútbol sala; mientras que el reconocimiento a Club Aldeano del Año recayó en el Club de Natación Chofaracay.

El premio a la Trayectoria Deportiva fue concedido a José Ángel Cubas Díaz, por su vinculación al fútbol; el galardón a la Labor Directiva correspondió a Irune Suárez González, por su trabajo en el ámbito del automovilismo; y el reconocimiento a la Leyenda Deportiva fue para Néstor Godoy Ojeda, por su trayectoria en el fútbol.

Un reconocimiento al deporte base y a la diversidad de disciplinas

Durante la gala también se destacó la variedad de modalidades deportivas que cuentan con representación en el municipio.

Los reconocimientos abarcaron disciplinas como natación, carreras de montaña, fútbol sala, automovilismo, petanca, fútbol 11, baile, ciclismo, grappling, bola canaria, lucha canaria, culturismo y fitness, ajedrez, kick boxing y balonmano.

El alcalde, Pedro Suárez, destacó que el deporte forma parte de la identidad de La Aldea y señaló que detrás de cada logro deportivo existen “muchas horas de entrenamiento, sacrificio y compromiso”, además del apoyo de familias, clubes y entrenadores.

Por su parte, el concejal de Deportes, Miguel Ulises Afonso, subrayó que los reconocimientos no solo ponen en valor los resultados obtenidos, sino también “el esfuerzo, la superación, la trayectoria y el compromiso” de quienes forman parte del deporte municipal.

Una gala dentro de las Fiestas de San Nicolás de Tolentino

La celebración contó también con actuaciones que acompañaron el homenaje a los deportistas del municipio.

La Academia de Baile Urbano 928 Dance Studio y la Big Bang de la Escuela de Música de Isidro Rodríguez participaron en una jornada que combinó deporte y cultura.

Desde el Ayuntamiento trasladaron su felicitación a todas las personas y entidades reconocidas y destacaron su papel como referentes para las nuevas generaciones.