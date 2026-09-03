Dejan Ojeda, entrenador del Rocasa Gran Canaria: "El Bera Bera tiene más experiencia, pero tenemos las herramientas suficientes para compensarlo"

¿Cómo ha visto al BM Remudas durante esta pretemporada?

Lo he visto bien, con situaciones positivas y otras a mejorar. Son seis jugadoras nuevas que se tienen que acoplar a la plantilla. Sin embargo, somos muy optimistas porque sabemos que hay un margen de mejora increíble. Lo importante es que de aquí a final de temporada veamos una evolución en nuestras jugadoras y que el equipo se vaya consolidando.

Después de estas semanas de pretemporada y a punto de jugarse el primer título, ¿en qué punto físico ve a las jugadoras?

El trabajo físico que se ha realizado con las chicas ha sido increíble por parte del staff y de los preparadores físicos, Jesús y Ricardo. Somos muy positivos porque vemos que, aun estando en una fase inicial de la competición, nos encontramos en el punto que necesitábamos. Las jugadoras han sido capaces de mantener la intensidad pese a los marcadores ajustados este verano.

Vienen de ganar la Copa Gobierno de Canarias. ¿Cómo vio al equipo durante esa última prueba de la pretemporada?

Aunque ese torneo fue el punto culminante de la pretemporada, todos los partidos que hemos disputado han sido de mucha exigencia, con enfrentamientos ante equipos como el Porriño, el Michalovce, el Guardés o el Oviedo. En la Copa Gobierno de Canarias conseguimos un empate en Lanzarote donde no estuvimos muy eficaces ni fieles a nuestro estilo, quizás en parte por la buena puesta en escena del Zonzamas en su casa. Sin embargo, las chicas no se arrugaron, creyeron en el trabajo de cara al partido de vuelta e insistieron hasta lograr un resultado muy positivo.

La próxima parada es el sábado (17.15 horas, Teledeporte), donde se juegan el primer título ante el Bera Bera en la Supercopa. Al estar en un punto intermedio entre la pretemporada y la competición real, ¿cómo plantea esta preparación?

Estamos incidiendo sobre todo en los aspectos que tenemos que seguir mejorando, más allá del análisis del rival. Somos conscientes de que quizá no estemos tan finas como podríamos estar a final de temporada, pero la motivación de pelear por un título al inicio es suficiente empuje competitivo. Sabemos que puede haber imprecisiones propias de no estar al cien por cien cohesionadas aún, pero queremos competir por el trofeo y darle una alegría a nuestra afición.

¿Cree que al estar ambos equipos en fase de construcción, se igualan un poco las tornas?

Así es. Lo que nos pasa a nosotras también les pasa a ellas. Queremos aprovechar cualquier error o espacio para sacar ventaja. Nos enfrentamos a una plantilla muy compensada, con jugadoras de mucha calidad, prácticamente todas de primera división y con experiencia en playoffs. Nosotras contamos con algunas jugadoras jóvenes y con menos experiencia, pero tenemos claros nuestros recursos para compensarlo.

¿Qué le parece el Bera Bera?

El Bera Bera cuenta con una de las mejores porterías de la competición, con Lucía Prades y Amandine Balzinc, que ficharon del Guardés. Además, han compensado la marcha de Lyndie Tchaptchet con Kelly Fonkeng, una jugadora muy joven que viene de Pamplona y físicamente superior. Por nuestra parte, tenemos claro que en el aspecto físico también somos fuertes y dominantes, con jugadoras como Irene, Zaldúa, Almudena o Alba. También contamos con perfiles con mucha chispa en el juego, como Eider, Ana o Itahisa, que nos pueden ayudar a explotar los espacios y las situaciones individuales. En la portería también tenemos mucha seguridad con Lulu Guerra, que nos dio muchas alegrías el año pasado, y Ana Palomino. Todo dependerá de quién esté más fino y sepa aprovechar mejor las debilidades del otro.

En cuanto al mercado de fichajes que han hecho en el Rocasa, ¿qué balance haces de las incorporaciones?

Hemos formado un plantel muy joven y, en parte, con inexperiencia en esta categoría, ya que algunas no vienen de pelear por los playoffs o llegan de Segunda. No es el mismo Rocasa del año pasado ni la plantilla que salió campeona. A pesar de esto, nuestro objetivo sigue siendo el mismo de siempre: pelear por todos los títulos, ser competitivas y llegar al final con opciones. Estoy contento porque es un equipo joven, con mucha ambición e ilusión, que quiere repetir lo cosechado el curso pasado. Sabemos que tenemos las herramientas y el tiempo necesario para ser muy competitivas.

¿Cómo ha reasignado los roles de jerarquía y liderazgo en el vestuario, especialmente tras la retirada de Silvia Navarro?

El año pasado ya existía una jerarquía liderada por capitanas como Lourdes y Almudena, que ejercían espléndidamente con su rol. Luego había jugadoras clave como Larissa o María Zaldúa, que sabían perfectamente qué demandaba el vestuario. Esta temporada por suerte seguimos contando con pilares como Lulu, Almudena, Zaldúa o Eider, que sigue consolidándose en su importancia en el juego de ataque. Respeto muchísimo la veteranía y el liderazgo de estas jugadoras. De hecho, apenas intervengo en ese aspecto porque es algo que ellas mismas gestionan de manera sobresaliente; es un vestuario muy sano.

Llama la atención su juventud como entrenador. Con la experiencia del año pasado, culminada con el título de liga, ¿qué ventajas cree que le aporta esa juventud y su visión del deporte?

No creo que me diferencie de otros compañeros de la categoría, salvo por la edad; porque la experiencia quizá es lo que juega en mi contra. Lo principal es la ilusión y las ganas de aprender. Sigo escuchando y formándome de cerca con compañeros como Robert Cuesta, Juan Moreno o Carlos Herrera; y tengo la suerte de tener a Diego, mi ayudantes, que es mi padre y ha sido mi formador. Soy consciente de que soy el que más tiene que seguir aprendiendo. No me creo mejor que ninguno; al contrario, sé que los rivales siempre nos ponen las cosas muy difíciles y de eso se trata: de aprender de los errores y querer ser mejores cada día.

Es poco habitual ver entrenadores tan jóvenes en el deporte de élite. ¿Siente que se dan pocas oportunidades a este perfil de entrenadores?

Es un mundo muy complejo. Somos muchos entrenadores y hay pocos banquillos disponibles en la élite. No creo que sea fácil para un técnico jóven llegar arriba. He tenido la enorme fortuna de estar en mi casa, trabajando con el primer equipo desde la temporada 2021-22. Creo que la clave es no tener prisa ni ser codicioso; sino ser mejor cada día, querer ser mejor entrenador, compañero, gestor… mejor amigo también. Cuando se me dio la oportunidad de dar un paso al frente me puse a prueba; me rodeé de los mejores compañeros y de una plantilla increíble, lo que ha facilitado mucho las cosas.