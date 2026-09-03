El Molina Sport ficha talento finlandés: Anton Sihvonen llega tras marcar 46 goles en Italia

El Molina Sport continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/2027 con la incorporación de Anton Sihvonen, un talento finlandés que llega a Gran Canaria para reforzar el ataque del campeón de la Liga Élite de hockey línea.

El jugador, de 24 años, se convierte en el segundo fichaje del conjunto amarillo tras la llegada de Guillermo Gràcia y aterriza en la isla después de una trayectoria marcada por la capacidad goleadora y la facilidad para generar juego ofensivo.

Sihvonen llega avalado por sus números en Italia, donde durante sus dos temporadas en el Cittadella disputó 46 partidos, en los que consiguió 46 goles y 39 asistencias, demostrando tanto su capacidad para finalizar jugadas como su visión para asociarse con sus compañeros.

Del hockey hielo finlandés al salto al hockey línea internacional

La historia deportiva de Sihvonen comenzó en su Finlandia natal, donde dio sus primeros pasos en el hockey hielo, una disciplina con gran tradición en el país nórdico.

En 2022 decidió cambiar de modalidad y dar el salto al hockey línea, incorporándose al Playas de Oropesa, donde permaneció durante dos temporadas.

En el conjunto español disputó 30 encuentros, firmando 24 goles y nueve asistencias, unas cifras que despertaron el interés del Cittadella italiano y le abrieron las puertas de la máxima competición transalpina.

Un goleador con capacidad para generar juego

Aunque sus registros goleadores son uno de sus grandes argumentos, el Molina Sport destaca también su capacidad asociativa como una de sus principales virtudes.

Sus 39 asistencias en Italia reflejan un perfil de jugador que no solo busca la portería rival, sino que también participa en la creación ofensiva y en la generación de ocasiones para sus compañeros.

Ese estilo encaja con la filosofía del conjunto grancanario, que busca jugadores capaces de aportar talento individual pero también adaptarse a un sistema colectivo.

Un internacional finlandés que llega con margen de crecimiento

Sihvonen cuenta además con experiencia en las categorías inferiores de la selección finlandesa, una de las potencias tradicionales en los deportes relacionados con el hockey.

En su palmarés destaca un bronce en la Copa de Italia, conseguido durante su etapa en la competición italiana.

Con su llegada al Molina Sport, el jugador afronta un nuevo reto en la Liga Élite española, una competición que ya conoce tras su paso por Playas de Oropesa y que puede facilitar su adaptación al equipo amarillo.

El campeón grancanario vuelve a apostar así por un perfil joven, con proyección y capacidad para convertirse en uno de los referentes del hockey línea nacional.