Televisión Canaria emite en directo el partido UD Las Palmas - CD Leganés este viernes
La cadena autonómica ofrecerá el encuentro de LaLiga Hypermotion desde las 19:30 horas por TDT, Canarias Play y rtvc.es, con un postpartido especial hasta las 22:00 horas
Los aficionados de la UD Las Palmas podrán seguir este viernes en directo el encuentro ante el CD Leganés a través de Televisión Canaria. La cadena autonómica retransmitirá el partido correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion 2026/2027 desde el Estadio de Gran Canaria a partir de las 19:30 horas.
El encuentro estará disponible en TDT, Canarias Play y la web rtvc.es, dentro de una cobertura especial que se prolongará hasta las 22:00 horas con el análisis del partido, entrevistas a los protagonistas y la rueda de prensa posterior.
Una retransmisión especial desde el Estadio de Gran Canaria
La cobertura contará con la narración de Jesús Izquierdo, acompañado en los comentarios por Miguel Ángel Valerón.
Además, Iria Guzmán realizará las conexiones desde el terreno de juego para acercar a la audiencia la última hora del encuentro y las declaraciones de jugadores y entrenador.
La jefa de Deportes de Televisión Canaria, Fátima Febles, destacó la importancia de acercar el deporte a los espectadores de las islas y señaló que la cadena ha preparado una retransmisión “con ritmo, información” y con la intención de trasladar todo lo que ocurra en el Estadio de Gran Canaria.
Un partido con un componente histórico
El encuentro entre la UD Las Palmas y el CD Leganés tendrá además un componente especial, ya que ambos equipos protagonizaron el primer partido disputado en el Estadio de Gran Canaria en 2003.
Más de dos décadas después, los dos conjuntos volverán a enfrentarse en el recinto de Siete Palmas en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de la categoría de plata.
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