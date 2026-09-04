HOCKEY LÍNEA
Andrés Baños completa la nómina de fichajes del Molina Sport para la campaña 2026-27
El internacional pucelano es la tercera incorporación de los amarillos tras el anuncio del catalán Guillermo Gràcia y del finlandés Anton Sihvonen
Incorporación de garantías para apuntalar la plantilla del Molina Sport. Los grancanarios cierran su tercera incorporación con el fichaje de Andrés Baños, pucelano de nacimiento y de formación, que viene a aportar su experiencia y su gen competitivo al conjunto grancanario. Se convierte en el tercer fichaje de los isleños para la próxima temporada tras los anuncios de Guillermo Gràcia y Anton Sihvonen.
Formado en la prolífica cantera del Caja Rural CPLV de Valladolid, es uno de los pilares de la selección española absoluta que logró la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de 2021, que históricamente ha sido la mejor clasificación del combinado nacional absoluto en el torneo por excelencia del hockey línea, además de lograr otro bronce en los World Roller Games de 2019, celebrados en Barcelona.
Un palmarés a la altura de su nuevo equipo
En su palmarés a nivel de clubs destacan dos Ligas Élite, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España. Además, a nivel individual cuenta con la Medalla al Mérito Deportivo del Comité Olímpico Español.
Con su fichaje el Molina Sport incorpora a un jugador experimentado, con calidad y que aportará equilibrio al juego de los amarillos en esta nueva campaña 2026-27.
En su última campaña con el CPLV anotó cuatro goles y brindó otras tantas asistencias a sus compañeros de equipo.
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