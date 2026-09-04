El ganador de una etapa de La Vuelta volverá a Gran Canaria para entrenar en noviembre

El ciclista esloveno Jakob Omrzel, una de las grandes revelaciones de La Vuelta a España 2026 tras imponerse este jueves en la duodécima etapa entre Vera y Calar Alto, regresará a Gran Canaria el próximo mes de noviembre para participar en la Semana Grande de Gran Canaria 365, una cita que reunirá en la isla a algunos de los mejores corredores del pelotón internacional.

Con solo 20 años, el corredor del Bahrain Victorious firmó en Calar Alto la primera victoria de su carrera en una gran vuelta tras lanzar un ataque en solitario a falta de doce kilómetros para la meta. El triunfo le convierte además en el ciclista esloveno más joven en ganar una etapa en una gran vuelta, superando el registro que hasta ahora ostentaba Tadej Pogačar.

La joven joya eslovena, que se impuso ayer en Calar Alto, repetirá presencia en la isla del 22 al 29 de noviembre tras su experiencia en Gran Canaria en 2025 / UAE_FIZ

Segunda visita a la isla

Omrzel repetirá experiencia en Gran Canaria después de participar en la primera edición de Gran Canaria 365, celebrada en noviembre de 2025. Entonces conoció las carreteras y las condiciones de entrenamiento que ofrece la isla, una experiencia que volverá a repetir del 22 al 29 de noviembre durante la segunda edición del evento.

La presencia del joven esloveno reforzará el cartel internacional de una cita que volverá a reunir durante una semana a destacados ciclistas profesionales para realizar entrenamientos por distintos puntos de Gran Canaria.

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Promoción del ciclismo

La Semana Grande de Gran Canaria 365 está impulsada por DG Eventos y promovida por Turismo de Gran Canaria, a través de Gran Canaria Tri, Bike & Run, con el objetivo de consolidar la isla como un destino de referencia internacional para la práctica y el entrenamiento ciclista durante todo el año.