El Molina Sport viaja a Zaragoza con el objeto de conquistar su cuarta Supercopa de España

El CDM San Juan de Mozarrifar, en Zaragoza, acoge desde mañana sábado la disputa de la Supercopa de España de hockey línea, en la que el Molina Sport aspira a conquistar su cuarto entorchado y de paso sacarse la espina del curso pasado, en el que logró renovar sus títulos de campeón de la Liga Élite y de la Copa del Rey, pero se le escapó el de la Supercopa, en una final agónica ante el CPLV que se decidió por penaltis tras terminar la prórroga con 3-3 en el marcador, en Bilbao.

Los discípulos de Kevin Mooney llegan a la cita tras viajar durante el día de hoy vía aérea hasta Pamplona y posteriormente por carretera hasta la capital maña donde se enfrentará mañana en la primera semifinal de la Supercopa ante el Espanya Hoquei Club de Palma (14.30 horas), en la primera de las semifinales.

Los baleares fueron el cuarto clasificado de la temporada regular de la Liga Élite y fueron eliminados en semifinales del playoff por los amarillos que se impusieron en sus dos partidos (4-5 en Palma de Mallorca y 7-4 en Gran Canaria).

Posibilidad de vivir una final canaria

La segunda semifinal enfrentará a las 16.00 horas, en el mismo escenario, al HC Rubí Cent Patins de Barcelona con el Arona Tenerife Guanches, con lo que la posibilidad de una superfinal canaria está totalmente abierta, como sucedió en la pasada final de la Liga Élite.

Los grancanarios llegan a la cita con algunos cambios en su plantel, tras la retirada prematura de Chuck Baldwin y el retorno de Gonzalo Jiménez al CPLV y la incorporación de tres nuevos fichajes: Guillermo Gràcia, Anton Sihvonen y Andrés Baños.

Pawel Zasadny: "El primer partido ante el Espanya va a ser muy exigente para nosotros"

Pawel Zasadny (dch.) junto a Chuck Baldwin, sujetan el trofeo de campeones de la Liga Élite. / Alejandro Barrosa

El capitán del Molina Sport reconoció en la víspera de emprender viaje rumbo a Zaragoza que "veo al equipo con muchas ganas y con una actitud muy positiva, estamos trabajando bien y creo que tenemos un grupo con mucho potencial".

Del torneo de la Supercopa de España, Zasadny admitió que "es un trofeo muy importante para nosotros y lo afrontamos con mucha ilusión, pero también lo hacemos con los pies en el suelo sabiendo que el primer partido ante el Espanya va a ser muy exigente para nosotros". En su opinión, el duelo ante los baleares "va a ser una buena prueba para ver donde estamos realmente y una oportunidad para mostrar todo el trabajo que estamos haciendo", al ser el primer encuentro que disputarán los insulares en esta pretemporada.

En el plano personal manifestó que "estoy muy contento de poder seguir un año más con el equipo y que el club me haya vuelto a otorgar su confianza y como capitán espero aportar dentro y fuera de la pista para poder ayudar al equipo en todo lo posible".

En cuanto a la disputa de la Supercopa en una pista desconocida para los amarillos, el jugador polaco declaró que "jugar en Zaragoza nos motiva mucho, tenemos ganas de conocer la pista, competir allí y sobre todo disfrutar".