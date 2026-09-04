El Rocasa Gran Canaria busca su primera corona del curso ante el Bera Bera en la Supercopa de España

El Rocasa Gran Canaria vuelve a escena con un nuevo reto mayúsculo. El conjunto teldense afronta este sábado la primera gran cita oficial de la temporada 2026/2027 con la disputa de la Supercopa de España, un duelo que medirá al campeón de la Liga Guerreras Iberdrola con el Super Amara Bera Bera, vencedor de la Copa de la Reina.

La final se celebrará a partir de las 17:15 horas en el IFEVI de Vigo, en un encuentro que enfrentará a los dos grandes protagonistas del balonmano femenino español durante la pasada campaña.

El Rocasa llega a la cita con la ambición de sumar un nuevo título a su palmarés y conquistar la tercera Supercopa de España de su historia después de una pretemporada en la que el equipo ha dejado buenas sensaciones.

El campeón estrena temporada con un título en juego

El conjunto dirigido por Carlos Herrera Ojeda afronta el partido después de una campaña histórica en la que logró proclamarse campeón de la Liga Guerreras Iberdrola.

Durante el verano, la plantilla ha experimentado una importante renovación con la llegada de siete nuevas jugadoras, aunque el club mantiene intacta la identidad competitiva que le permitió alcanzar el éxito el pasado curso.

El Rocasa llega además con ritmo competitivo tras conquistar el V Torneo Internacional Servatur Costa de Mogán y la Copa Gobierno de Canarias, además de finalizar tercero en el Memorial Julio Gilsanz de Porriño.

Un duelo de altura ante un Bera Bera renovado

El rival del conjunto grancanario será un Super Amara Bera Bera que también afronta la temporada con cambios en su plantilla, pero que mantiene una estructura competitiva que le ha convertido en uno de los grandes referentes del balonmano femenino nacional.

El equipo donostiarra llega tras conquistar la Copa de la Reina y con incorporaciones como Alexandra Shunu, Melinda Louis, Amandine Balzinc, Kelly Fonkeng y Elene Fresco.

El técnico del Rocasa, Carlos Herrera Ojeda, espera una final igualada ante un rival con mucho talento.

“Tenemos muchas ganas de que empiece la competición y, sobre todo, de hacerlo con un título en juego”, señaló el entrenador, que destacó el trabajo realizado durante la pretemporada para integrar a las nuevas incorporaciones.

El Rocasa quiere mantener su identidad en la primera final del curso

Para el conjunto teldense, una de las claves del encuentro estará en mantener la concentración durante los 60 minutos.

“En una final habrá momentos buenos y otros más complicados, y será importante no perder nuestra identidad cuando las cosas no salgan como queremos”, explicó Ojeda.

El entrenador amarillo destacó la importancia de competir hasta el final y trasladar a la pista todo el trabajo realizado durante las últimas semanas.

La expedición del Rocasa viaja a Pontevedra con 14 jugadoras, con la ausencia de la brasileña Mavi, que continúa recuperándose de su lesión en la mano derecha.

Dónde ver la Supercopa de España

La final entre Rocasa Gran Canaria y Super Amara Bera Bera podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria, mediante la TDT, la web de RTVC y YouTube.