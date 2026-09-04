La vela canaria vuelve a lo más alto: Noluco Doreste y María Cantero reciben los Premios Nacionales de Vela

La vela canaria volverá a tener protagonismo en los Premios Nacionales de Vela. La gala anual que organiza el Monte Real Club de Yates de Baiona reconocerá este sábado la trayectoria de dos referentes del deporte del Archipiélago: Manuel ‘Noluco’ Doreste Blanco, a título póstumo, y la regatista María Cantero Izquierdo, que recibirá el galardón a la mejor tripulación olímpica junto a la balear Paula Barceló Martín.

El reconocimiento supone un nuevo impulso al papel de Canarias dentro de la vela española, un deporte en el que los regatistas de las islas han acumulado numerosos éxitos durante las últimas décadas.

Los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que celebran este año su 34ª edición, se han convertido en una de las citas más prestigiosas del calendario nacional y reúnen cada temporada a los grandes nombres de este deporte.

Noluco Doreste recibe un homenaje a una vida dedicada a la vela

El recuerdo de Noluco Doreste será uno de los momentos más especiales de la ceremonia.

El regatista grancanario, fallecido recientemente, recibirá el premio a título póstumo como reconocimiento a una trayectoria vinculada durante décadas a la vela española e internacional.

Hermano del también campeón olímpico Luis Doreste, Noluco formó parte de una de las grandes sagas de la vela canaria. Médico de profesión, combinó su carrera profesional con una enorme dedicación al deporte, donde logró títulos mundiales, participó en proyectos relacionados con la Copa América y consiguió hasta siete victorias en la Copa del Rey de Vela.

Su familia ya recibió este verano otro homenaje durante la Copa del Rey de Vela de Mallorca, en un acto presidido por el rey Felipe VI.

María Cantero afronta el premio como un impulso hacia Los Ángeles 2028

La otra protagonista canaria de la gala será María Cantero, que acudirá a Baiona junto a su compañera Paula Barceló y su entrenador Xabi Fernández.

La regatista destaca que este reconocimiento llega en un momento clave de su preparación olímpica, a mitad del ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Estamos contentísimas”, señaló Cantero, que considera el premio un orgullo y una motivación para continuar trabajando y mejorar como equipo.

La canaria y Barceló llegan al reconocimiento después de una etapa de grandes resultados. En 2025 se proclamaron campeonas del mundo de la clase 49er FX, mientras que en 2026 lograron la medalla de plata en el Mundial y subieron al segundo cajón del podio en su debut en el campo de regatas olímpico de Los Ángeles.

Canarias suma ya una larga lista de reconocimientos nacionales

El premio a Doreste y Cantero se suma a una extensa lista de éxitos de la vela canaria en estos galardones.

Durante las últimas décadas, regatistas como Fernando León, Rayco Tabares, Javier Padrón, Tara Pacheco, Patricia Cantero o Luis Doreste han llevado el nombre de Canarias al escenario del Monte Real Club de Yates.

Con estos nuevos reconocimientos, el Archipiélago vuelve a situarse como una de las grandes referencias de la vela española.