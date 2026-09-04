La vela canaria vuelve a lo más alto: Noluco Doreste y María Cantero reciben los Premios Nacionales de Vela
El histórico regatista grancanario será reconocido a título póstumo y la olímpica María Cantero recibirá el premio a la mejor tripulación olímpica junto a Paula Barceló
La vela canaria volverá a tener protagonismo en los Premios Nacionales de Vela. La gala anual que organiza el Monte Real Club de Yates de Baiona reconocerá este sábado la trayectoria de dos referentes del deporte del Archipiélago: Manuel ‘Noluco’ Doreste Blanco, a título póstumo, y la regatista María Cantero Izquierdo, que recibirá el galardón a la mejor tripulación olímpica junto a la balear Paula Barceló Martín.
El reconocimiento supone un nuevo impulso al papel de Canarias dentro de la vela española, un deporte en el que los regatistas de las islas han acumulado numerosos éxitos durante las últimas décadas.
Los Premios Nacionales de Vela Terras Gauda, que celebran este año su 34ª edición, se han convertido en una de las citas más prestigiosas del calendario nacional y reúnen cada temporada a los grandes nombres de este deporte.
Noluco Doreste recibe un homenaje a una vida dedicada a la vela
El recuerdo de Noluco Doreste será uno de los momentos más especiales de la ceremonia.
El regatista grancanario, fallecido recientemente, recibirá el premio a título póstumo como reconocimiento a una trayectoria vinculada durante décadas a la vela española e internacional.
Hermano del también campeón olímpico Luis Doreste, Noluco formó parte de una de las grandes sagas de la vela canaria. Médico de profesión, combinó su carrera profesional con una enorme dedicación al deporte, donde logró títulos mundiales, participó en proyectos relacionados con la Copa América y consiguió hasta siete victorias en la Copa del Rey de Vela.
Su familia ya recibió este verano otro homenaje durante la Copa del Rey de Vela de Mallorca, en un acto presidido por el rey Felipe VI.
María Cantero afronta el premio como un impulso hacia Los Ángeles 2028
La otra protagonista canaria de la gala será María Cantero, que acudirá a Baiona junto a su compañera Paula Barceló y su entrenador Xabi Fernández.
La regatista destaca que este reconocimiento llega en un momento clave de su preparación olímpica, a mitad del ciclo hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
“Estamos contentísimas”, señaló Cantero, que considera el premio un orgullo y una motivación para continuar trabajando y mejorar como equipo.
La canaria y Barceló llegan al reconocimiento después de una etapa de grandes resultados. En 2025 se proclamaron campeonas del mundo de la clase 49er FX, mientras que en 2026 lograron la medalla de plata en el Mundial y subieron al segundo cajón del podio en su debut en el campo de regatas olímpico de Los Ángeles.
Canarias suma ya una larga lista de reconocimientos nacionales
El premio a Doreste y Cantero se suma a una extensa lista de éxitos de la vela canaria en estos galardones.
Durante las últimas décadas, regatistas como Fernando León, Rayco Tabares, Javier Padrón, Tara Pacheco, Patricia Cantero o Luis Doreste han llevado el nombre de Canarias al escenario del Monte Real Club de Yates.
Con estos nuevos reconocimientos, el Archipiélago vuelve a situarse como una de las grandes referencias de la vela española.
- Una mujer de 68 años sufre una parada cardiorrespiratoria en la playa de Las Alcaravaneras, en Las Palmas de Gran Canaria
- Muere Juan Antonio Peña Quintana, el ingeniero de Teror que unió la ciencia con la música y dejó huella en la ULPGC
- Directo | Empieza el juicio a Raúl Asencio en Las Palmas de Gran Canaria
- El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria adjudica la restitución provisional de la conexión entre Nicolás Estévanez, Simón Bolívar y la GC-1
- Harry Potter llega a Gran Canaria: el espectáculo mágico que convertirá la isla en Hogwarts por un día
- Nueve detenidos por presunto ‘petaqueo’ de combustible en el sureste de Gran Canaria
- Oleada canaria en defensa de la integridad territorial
- Una conductora circula en dirección contraria en Las Palmas de Gran Canaria, choca contra varios coches y se niega al test de alcohol y drogas