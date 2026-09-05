Antonio Ramos Gordillo, presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias: "Un deportista dopado aumenta su fuerza en un 150%"

¿Podría explicar la situación en relación al dopaje en la Lucha canaria, después de que esta semana se conociera que seis de los 28 controles (más de un 20%) realizados en la temporada 2025-26 arrojaron indicios de posible presencia de sustancias prohibidas?

Todo lo relacionado con la Lucha contra el dopaje en Canarias empieza en 2024 después de una comunicación entre la Viceconsejería de Actividad Física y Deportes, la Dirección General de Deportes Autóctonos, la Federación de Lucha Canaria y la Comisión Antidopaje de Canarias. El objetivo era reactivar los controles que estaban paralizados desde la pandemia. Llegamos a un acuerdo enfocado inicialmente en la educación y la prevención, comunicando directamente en todo el Archipiélago qué íbamos a hacer y dando a conocer los fármacos que se utilizaban. Durante 2025 nos trasladamos a las Islas para informar, y ya el 6 de febrero de 2026 comenzamos los controles. Hasta ahora hemos realizado 28 y, a falta de un análisis de la muestra B –estas solo se usan sí se detecta algo extraño en la muestra A– hemos detectado seis sustancias adversas.

¿Ha mencionado "sustancia adversa". Para que la gente lo pueda entender, ¿qué es exactamente un adverso?

Cuando a un deportista se le analiza la muestra A, se pueden detectar sustancias que figuran en la lista de prohibidas. Sin embargo, el laboratorio nos indica que es un "adverso" mientras no comprobemos si el deportista padece alguna patología que justifique su uso. Por ejemplo, un diabético insulinodependiente necesita la insulina para vivir; para él sí está permitida su uso mediante autorización, pero para cualquier otro deportista está estrictamente prohibida. Por tanto, se denomina adverso para no declararlo directamente como positivo hasta comprobar si existe una prescripción médica y una autorización del laboratorio. Cuando se analiza la muestra B, si el adverso sigue presente y no cuenta con la autorización de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, se convierte en positivo.

¿Cuánto cambia físicamente que un deportista esté dopado frente a uno que no lo está? ¿Hasta qué punto llega esa ventaja?

Los fármacos moduladores relacionados con la fuerza permiten a un deportista incrementar su fuerza hasta un 150% por encima de su límite máximo fisiológico natural. Estamos hablando de una ventaja diferenciadora brutal. De la noche a la mañana construyen cuerpos que no se corresponden con el trabajo físico real. Para cualquier luchador que jamás ha hecho trampas, la diferencia de superioridad al agarrarse con alguien dopado se vuelve casi infranqueable, incluso si el deportista limpio tiene mejores conocimientos técnicos. De ahí la urgencia de asegurar que en el deporte gane el mejor por sus condiciones y su técnica, no por las trampas.

Para el luchador que se presenta en el terrero de manera limpia es peligroso enfrentarse a alguien con esa ventaja del 150%, ¿no?

En esta cuestión existe un doble peligro. El primer perjudicado es el propio deportista dopado, que lleva al límite su sistema cardiovascular, hígado y riñones, asumiendo un riesgo médico catastrófico. El segundo es el luchador limpio, que basa todo en su preparación técnica y entrenamiento, y de repente se ve obligado a realizar esfuerzos desmesurados y peligrosos para intentar contrarrestar a un rival que ha crecido corporalmente y desarrollado una fuerza de manera totalmente anormal e ilógica.

¿Qué es lo que lleva a un deportista a doparse?

No hay un solo factor. Muchas veces ocurre que un deportista finaliza su periodo de crecimiento deportivo y recibe una influencia negativa de su entorno, induciéndole a utilizar estas sustancias para seguir creciendo y mejorando su rendimiento. También intervienen componentes sociales amplios; a veces les pedimos a los deportistas más de lo que pueden dar, creando una carrera sin fondo ni meta que desemboca en conflictos de los que luego no saben salir. Por eso les repetimos continuamente tres cuestiones: jugar y luchar limpio en igualdad de condiciones, referenciar el componente ético de la práctica deportiva y, por supuesto, proteger la salud. Cuando los referentes deportivos usan sustancias prohibidas, hacen creer a los jóvenes que ese es el único camino para llegar al alto rendimiento, lo cual es la mayor de las equivocaciones.

Sobre el componente adictivo de estos fármacos, que al fin y al cabo son drogas, ¿cree que cuanto más mejora un deportista, más se engancha?

No podemos dejar de reconocer que cualquier producto farmacológico introducido en el organismo, en dosis pequeñas, medias o altas, genera un componente adictivo que lleva a aumentar las dosis progresivamente. Por ejemplo, cuando uno introduce esteroides anabolizantes y ve cómo le aumenta la fuerza desmesuradamente, no suele plantearse que hay un órgano, el hígado, que lo metaboliza y puede dañarse. Sí, se genera adicción, y por eso es importante actuar a tiempo para evitar consecuencias dramáticas.

Además de la adicción, ¿cuáles son los efectos secundarios a largo plazo que pueden afectar al cuerpo de un deportista por el uso de estas sustancias prohibidas?

Los efectos secundarios generan una dificultad importante desde el punto de vista fisiológico, sobre todo cuando hablamos de derivados de la testosterona, como los esteroides anabolizantes. Un hígado procesando dosis altas de anabolizantes sufre consecuencias devastadoras; de hecho, la literatura médica y nosotros mismos hemos registrado muertes por este motivo. Los efectos son múltiples tanto en hombres como en mujeres: aparición de tumores, impotencia sexual, cambios bruscos de morfología, alteraciones en los caracteres sexuales o azoospermia –ausencia de espermatozoides–. En el peor de los casos conducen a la muerte. En otros deportes, se recurre a derivados sanguíneos como la eritropoyetina –una hormona que estimula la producción de glóbulos rojos–; en estos casos, el riesgo inmediato son los accidentes cerebrovasculares. Cualquier fármaco de este tipo usado a largo plazo, en dosis altas o por ciclos, terminará desarrollando efectos secundarios severos dependiendo de la genética y las dosis del individuo.

¿Cree que el dopaje es más habitual en la Lucha canaria que en otras disciplinas deportivas?

Siempre digo que desde que el hombre está en la Tierra ha buscado ganar la batalla a quien tiene a su alrededor, a todos los niveles, buscando sustancias –inocuas o tóxicas– para rendir más. En los deportes de fuerza se usan unos fármacos determinados, y en los de resistencia o velocidad, otros. En todos los deportes hay controles con resultados adversos. El gran problema en la Lucha canaria fue que, al dejar de hacerse controles durante un tiempo, muchos pensaron que nunca volverían. Al hacer nosotros una actuación de choque repentina, afloraron estos seis casos adversos. Sin embargo, estoy absolutamente convencido de que la gran mayoría de los luchadores compiten limpios. Quienes hacen trampa saben que ahora la vigilancia está instaurada. Esto mismo pasa en otras modalidades cuando instauran controles repentinos. Espero que esta cifra solo se haya dado por ser la primera vez y que la situación se acabe normalizando.

¿Qué medidas se pueden tomar para reducir ese 21% de casos adversos del pasado curso?

La parte más importante de la lucha antidopaje no es la sanción, es la información y la educación preventiva. Hay que explicar de forma continua los daños que producen, enfocándonos mucho en los jóvenes para advertirles de la impotencia, la azoospermia, la infertilidad y los tumores. Una vez cubierta la prevención, pasamos a la parte coercitiva: los controles aleatorios. Nadie puede saber ni cuándo ni a quién se le va a hacer un control porque es imposible controlar a todos. En España, sumando los laboratorios de Madrid y Barcelona, se analizan unas 18.000 muestras al año para todos los deportes del país. Como no podemos abarcar a todos, la coacción de saber que un control aleatorio te puede tocar en cualquier momento es importantísimo. Le puedo asegurar que dar positivo no es agradable para nadie, arruina la imagen personal del deportista y lo marca socialmente. Seguro que si se combina la educación con la presión de los controles aleatorios, el porcentaje bajará muchísimo la próxima temporada.

¿Cuál es el caso más grave de dopaje que recuerda?

Ha habido muchas situaciones bastante difíciles, pero de los casos más recientes, como aún no están cerrados, prefiero mantener la discreción. Sin embargo, hemos tenido casos de deportistas con un número importante de sustancias prohibidas que sufrieron efectos negativos. A posteriori reconocieron que lo hicieron por desconocimiento, lo cual nos duele b. Tenemos que seguir formando y educando para evitar estas situaciones. Tengo casos de deportistas que, una vez abandonada la práctica, se dieron cuenta de los problemas que padecían por haber crecido de forma ilógica y anómala. Algunos incluso se ofrecieron como ejemplo de lo que no hay que hacer, pero considero que la sociedad ya los había marcado bastante como para exponerlos más.