El Rocasa Gran Canaria lo borda y conquista su tercera Supercopa ante el Bera Bera (25-23)

Otro triunfo para la historia. Una parada de Ana Belén Palomino a Elba Álvarez a falta de 30 segundos y el posterior gol de Fernanda Lima permitieron este sábado al Rocasa Gran Canaria ganar el primer título de la temporada tras derrotar al Super Amara Bera Bera (25-23) en la final de la Supercopa de España femenina de balonmano celebrada en Vigo. Con este triunfo, el tercero en esta competición para la entidad, el equipo entrenado por Dejan Ojeda continúa la gran estela que dejaron el año pasado al ganar el título de liga y rubrica su buen estado de forma.

El partido, marcado por las graves lesiones de la portera Lourdes Guerra y la lateral Carmen Arroyo en la primera parte, arrancó con mucha igualdad, pese a que Almudena Rodríguez castigaba con facilidad a la defensa vasca y Kelly Fonkeng mandaba en los seis metros. El intercambio de golpes se mantuvo hasta que, en la recta final del primer tiempo, un apagón ofensivo del Bera Bera permitió al Rocasa marcharse en el marcador (13-10), aunque las donostiarras reaccionaron rápido con un parcial de 1-4 para irse igualadas al intermedio (14-14).

Punto de inflexión

Jon Begiristain movió su portería en el descanso y la internacional española Lucía Prades subió el nivel ofrecido por la francesa Amandine Balzinc. Apoyándose en cuatro paradas suyas, una de ellas en un lanzamiento desde los siete metros, el Bera Bera culminó su remontada e incluso disfrutó de un ataque para situar el 14-17, pero Melinda Louis falló desde el extremo. El Rocasa estaba atascado, pero Almudena Rodríguez, bajo amenaza de pasivo, sacó a relucir su brazo para que las canarias celebrasen su primer gol de la segunda parte, sobrepasado el minuto 6.

Esa acción marcó un punto de inflexión en el partido porque el Rocasa subió su nivel de intensidad en defensa. Desde ahí empezó a crecer. Al Bera Bera le costaba un mundo encontrar un hueco en la defensa canaria y eso no tardó en reflejarse en el marcador. Del 14-16 se pasó al 18-16. Bera Bera estaba tocado. Solo las paradas de Prades –sacó a la extremo Iria Ranz un lanzamiento que habría supuesto el 22-18– y un par de regalos del Rocasa lo mantuvieron en el encuentro. El técnico canario, Dejan Ojeda, paró el choque cuando las donostiarras se situaron a uno (21-20, min. 50).

Ana Palomino, heroína

El partido estaba igualado al máximo. Bera Bera disfrutó de un ataque para empatar muchos minutos después, pero la japonesa Sora Ishikawa perdió el balón antes de que Almudena Rodríguez forzase un siete metros que Eider Poles no falló. La final tenía color amarillo, pero un gol rápido de Alexandra Shunu y una exclusión de Almudena Rodríguez dieron vida al Bera Bera, que volvió a fallar desde el extremo para empatar, esta vez por medio de Maitane Etxeberria, que acababa de entrar.

El campeón de la Copa de la Reina logró entrar en los últimos segundos con opciones de forzar la tanda de penaltis, pero Ana Belén Palomino detuvo el lanzamiento de Elba Álvarez y Fernanda Lima cerró el triunfo del Rocasa.