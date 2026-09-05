Viktors Vovrusko y Katharina Voelkel se proclaman campeones del Swimrun Anfi Gran Canaria Mogán

La segunda edición del SwimRun Anfi Gran Canaria Mogán ya tiene a sus campeones, tras una espectacular jornada deportiva en Anfi del Mar, donde los participantes volvieron a demostrar su esfuerzo, resistencia y competitividad en una prueba que cada año enamora a más aficionados a las disciplinas combinadas.

En la categoría individual masculina, el atleta de Letonia Viktors Vovrusko se ha coronado con la victoria, mientras que en femenino, Katharina Voelkel ha sido la vencedora en la categoría individual femenina.

Con un tiempo de 1 hora, 3 minutos y 48 segundos (1h 03' 48"), el deportista del Club Natación Metropole Viktors Vovrusko ha marcado el paso de una carrera frenética y llena de adrenalina, ganando una ventaja de 14 minutos a su rival más fuerte, Iván Tirado (1h 17' 57"), que ha quedado en segunda posición. El podio lo ha cerrado el deportista canario Ancor Sánchez, del Club Tenerife Réactivité Fisioterapia, con 1 hora, 18 minutos y 6 segundos (1h 18' 06").

En categoría femenina, la deportista más rápida ha sido Katharina Voelkel, que ha parado el cronómetro con una ventaja clara en 1 hora, 18 minutos y 18 segundos (1h 18' 18"), por delante de Natividad María Molina (1h 26' 41") y Montse Ramírez (1h 36' 25"), que la han acompañado en el podio de esta segunda edición.

Sin duda, la categoría estrella de esta disciplina ha sido el formato de parejas, que ha protagonizado el reto en dúo de correr y nadar en equipo. Dando ejemplo de deportividad, talento y trabajo coordinado, ha cruzado la línea de meta como primera pareja masculina el tándem del Club Natación Reales formado por Wilian García y Raúl Bermúdez, con un tiempo total de 1 hora, 7 minutos y 1 segundo (1h 07' 01").

Por su parte, la mejor pareja femenina ha sido la conformada por dos habituales en los podios de Canarias, Dácil Hernández y Laura Socas, que representando al Club Natación Reales se han coronado campeonas. La mejor pareja mixta ha sido la formada por Kiran Montesdeoca y María Saleta Castro, representantes de Tenerife Réactivité Fisioterapia.

Con salida y meta en la Isla Corazón de Anfi del Mar, esta prueba ha tomado la costa de Mogán con una disciplina que busca su hueco en Canarias y que gana adeptos cada año.

Un desafío entre mar y tierra

Nadar y correr, sin transiciones y sin freno. El entorno privilegiado de Anfi del Mar ha sido el escenario de una batalla deportiva llena de emociones y que ha decidido simultáneamente el Campeonato de España y el Campeonato de Canarias de SwimRun por parejas en las categorías masculina, femenina y mixta.

Con una distancia total aproximada de 9,1 kilómetros (2,6 kilómetros de natación y 6,5 kilómetros de carrera), la prueba ha contado con participantes profesionales y aficionados, tanto nacionales como internacionales.

Desde Italia, Letonia, Rumanía, Bélgica, Francia, Noruega e incluso Bután, esta cita ha vuelto a convertirse en epicentro del deporte en estado puro, con un animado público que ha alentado a los deportistas en cada uno de los puntos del circuito.

Por la arena, el mar, avenidas y calles, los participantes han afrontado 6,5 kilómetros de carrera a pie divididos en siete segmentos y 2,6 kilómetros de natación repartidos en seis tramos acuáticos, en un recorrido tan exigente como divertido.

En esta segunda edición, también se ha puesto el peto el triatleta olímpico Iván Raña, que no ha dudado en sumarse a una nueva edición de éxito en Mogán.

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