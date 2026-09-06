José Juan Arencibia, presidente de la FIFLP: «Este centenario es de quienes han hecho grande nuestro fútbol desde 1926»

Señor Arencibia, el 13 de septiembre no es una fecha cualquiera: la Federación Interinsular de Fútbol de las palmas (FIFLP) cumple 100 años. ¿Qué siente el presidente de una institución al llegar a una cita con tanta carga histórica?

Es un honor inmenso, pero ante todo una responsabilidad sobrecogedora. Representar a la Federación en su centenario te conecta directamente con miles de personas que, a lo largo de un siglo, entregaron su vida de forma desinteresada por el fútbol en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. No puedo evitar pensar en aquellos pioneros de 1926 que se reunieron para estructurar nuestro balompié; ver hoy en lo que se ha convertido aquella semilla nos debe llenar de orgullo a todos los canarios.

El próximo domingo celebran el acto central del Centenario en el Auditorio Alfredo Kraus. ¿Qué significado tiene esa jornada para la gran familia que forma el fútbol provincial?

Será un punto de encuentro con nuestra propia alma. Queremos que el Auditorio Alfredo Kraus sea ese día la casa común del deporte provincial. No será una simple gala de entrega de premios, sino un homenaje colectivo. La fecha elegida coincide al milímetro con el día exacto de la fundación de la FIFLP en 1926. Va a ser un acto con muchísima carga emotiva, pensado para abrazar nuestro pasado y dar la relevancia que merece a la memoria del fútbol insular.

La relación de galardonados con la Medalla de Oro del Centenario ya se ha hecho pública y abarca 13 estamentos. ¿Cuál ha sido el criterio para hacer justicia con un siglo de nombres propios?

No ha sido fácil sintetizar cien años de pasión en 13 bloques, pero el criterio fundamental ha sido la representatividad y la justicia histórica. Queríamos asegurarnos de que no quedara ningún colectivo sin su debido reconocimiento: desde los clubes centenarios hasta el fútbol base, pasando por la labor arbitral, los entrenadores, el impulso decisivo del fútbol femenino, los dirigentes de barrio, los historiadores y el tejido empresarial que nos apoya. Cada una de estas medallas lleva detrás el aliento de muchas generaciones.

Suele decirse que el fútbol lo escriben las estrellas, pero la FIFLP se sostiene sobre el trabajo anónimo...

Absolutamente. Las grandes figuras de nuestra tierra que han triunfado en el mundo entero salieron de un campo de tierra de un barrio o de uno de nuestros pueblos. Este Centenario pertenece, por encima de todo, a los presidentes de aquellos clubes modestos que lavan las camisetas, a las familias que hacen kilómetros cada fin de semana, a los árbitros que empiezan desde las categorías inferiores y a los entrenadores de formación. Ellos son los auténticos guardianes de estos 100 años de historia.

Mirando al pasado, la provincia de Las Palmas ha sido históricamente una cantera inagotable de talento para el fútbol nacional e internacional. ¿Qué papel ha jugado la FIFLP en la protección y proyección de ese talento canario a lo largo de este siglo?

La Federación ha sido el cauce y la estructura que ha permitido que el talento natural de nuestros niños y niñas no se perdiera. El futbolista canario siempre ha tenido una técnica y una creatividad diferentes, un ADN propio. Desde las primeras selecciones provinciales, hasta los Campeonatos de España de base actuales, la labor de la FIFLP ha sido garantizar que cualquier chaval, saliera de donde saliera, ya fuera de un barrio de la capital, de un pueblo de Fuerteventura o de Lanzarote, tuviera una plataforma oficial, unos árbitros bien formados y una competición organizada para poder soñar a lo grande en este deporte.

Un centenario también es un momento para el recuerdo de quienes ya no están. ¿Cómo estará presente la memoria de los dirigentes, futbolistas y colaboradores fallecidos en este acto del próximo domingo?

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Estarán muy presentes, sin duda, porque la historia no se puede escribir con trazos borrados. Hay nombres que ya no están entre nosotros pero que dejaron su vida levantando campos, manteniendo clubes al borde de la desaparición o dedicando sus fines de semana de forma totalmente altruista. En la gala que se desarrollará el próximo domingo en el Auditorio Alfredo Kraus habrá un momento de homenaje sincero y muy emotivo dedicado a la memoria de todas esas personas. Ningún siglo de historia se entiende sin rendir tributo a quienes nos precedieron y nos dejaron este gran legado.