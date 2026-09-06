El Molina Sport se cita con el Rubí en la final de la Supercopa de España de hockey línea

El Molina Sport aseguró su puesto en la final de la Supercopa de hoy en Zaragoza, tras doblegar en la primera semifinal de ayer por la tarde al Espanya de Palma de Mallorca (8-4). No habrá finalmente final canaria tras la goleada endosada por el Rubí Cent Patins al Arona Tenerife Guanches (9-3), en la segunda semifinal.

Anton Shivonen (3), Óscar Sierra (3), Andrés Baños y Marco Luis Fernández, fueron los autores de los goles del Molina; mientras que Philippe Boudreault (2), Fernando Serano y Adrián Melchor, anotaron los tantos del Espanya.

Un calor sofocante

Tras diez minutos de tanteo entre grancanarios y baleares, bajo un sofocante calor que mermaba considerablemente a ambos equipos, el encuentro se ponía cuesta arriba para los amarillos que se veían sorprendidos en una acción de Jaime Jerez que habilitaba a su compañero Adrián Melchor, que inauguraba el marcador del CDM San Juan de Mozarrifar, batiendo a Javi Tordera para colocar el 0-1 en el luminoso.

La alegría de los baleares duraba poco más de dos minutos, los que tardaba Mario Díez en encontrar a Óscar Sierra que colocaba las tablas en el marcador ante la imposibilidad de Joan Traver de desviar su lanzamiento al interior de las mallas.

La intensidad defensiva a ambos lados de la pista, sumado al intenso calor ralentizaba el ritmo, con numerosas faltas y sendos tiempos muertos consecutivos para buscar desequilibrar el marcador.

Reacción de la mano de la dupla Sierra-Díez

La dupla Mario Díez y Óscar Sierra volvía a ser letal para los baleares que deshacían el empate a menos de dos minutos para el final (2-1).

El Espanya encajaba el golpe y conseguía igualar el marcador a un minuto del descanso en un inapelable remate del veterano Philippe Boudreault que hacía bueno el pase de su compañero Álex Valero (2-2).

Sin embargo, el Molina volvía a decir la última palabra, con Óscar Sierra en estado de gracia que convertía un hat-trick, al empalar a la red un pase medido de Álex Pérez (3-2).

Golpe en la mesa tras el descanso

Tras el paso por vestuarios el Molina saltaba a la pista con la directa metida y hacía gala de su archifamosa pegada, endosando tres nuevos tantos de forma consecutiva, obra de Anton Sihvonen, Marco Luis Fernández y Andrés Baños, que dejaba herido de muerte al conjunto balear a falta de poco más de 14 minutos para el final del duelo.

El Espanya se sobreponía del mazazo y recortaba diferencias por medio de Philippe Boudreault y Fernando Serano (6-4), que metían en partido a los suyos con 10 minutos por disputarse.

El encuentro continuaba con el Molina Sport hambriento de goles, encontrando Álex Pérez al recién fichado Anton Sihvonen que duplicaba su renta en el encuentro para colocar el 7-4 a menos de cinco minutos para el final.

Los grancanarios daban la alternativa en la portería a David González en la recta final y a la desesperada el Espanya renunciaba a su portero para jugar con superioridad numérica en ataque, pero era el Molina quien sacaba rédito de la situación, con un gol a puerta vacía de Anton Sihvonen que colocaba el definitivo 8-4 en el luminoso.