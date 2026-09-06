FÚTBOL
El Tamaraceite redebuta en Segunda RFEF con una derrota cruel ante el filial del Sevilla (0-1)
Los capitalinos caen con un tanto del sevillista Iker León en el 89 que evite que arraquen el curso sumando
El Tamaraceite está de vuelta en la cuarta categoría del fútbol español, aunque su reestreno estuvo marcado por la crueldad. Los capitalinos cayeron ante el Sevilla Atlético merced a un tanto sevillista en el minuto 89 (0-1). Iker León adelantó a los visitantes y dejó un mal sabor de boca en un Juan Guedes ilusionado tras el ascenso conseguido hace solo unos meses.
El conjunto andaluz estuvo mejor que los grancanarios durante todo el choque, más allá de un disparo del local Brito que se estrelló en la madera y que no sirvió para que los de Iván Martín remontasen el vuelo. Al final, el tanto de la victoria llegó en el tramo decisivo de un choque que debe servir como acicate para el proyecto de un Támara que tiene que terminar de acoplarse. La competición es muy larga y esto acaba de empezar.
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