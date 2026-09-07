La Armada Canaria, con cuatro embarcaciones, disputa desde mañana el Mundial de J70 en Portugal

Las aguas portuguesas de Cascais acogen el Campeonato del Mundo de J70, una de las citas más importantes del calendario internacional de regatas, y Canarias está bien representada con varios regatistas habituales en la clase. Por un lado, no faltan los grancanarios del HSN Sailing Team(RCN Gran Canaria) con Javier Padrón a la caña, Adolfo López en la proa y el conejero Ricardo Terrades al trimado, completan esta tripulación los catalanes (padre e hijo) Toni Rivas. En el Noticia participan el grancanario Alberto Padrón y el lanzaroteño Alfredo González. En el Audio Tenerife, forman parte de su tripulación el tinerfeño Alejandro Pérez como patrón y el grancanario Nahuel Rodríguez. Y en el Yupi, se vuelve a subir Joel Rodríguez. Hay que destacar también la presencia de otros importantes rematistas canarios que navegan en barcos extranjeros. Es el caso del conejero Rayci Tabares, a bordo del mejilla Algarete, y en el sueco Garm van a navegar Gustavo Martínez Doreste como táctico y Gonzalo Morales como trimmer.

Durante esta tarde se va a realizar la regata de entrenamiento y a partir de mañana comenzará la competición con un programa que contempla un total de diez mangas, terminando el próximo sábado 12. A partir de la quinta manga se podrá descartar el peor resultado y aunque se prevé navegar dos mangas diarias, se podría llegar a celebrar hasta un máximo de tres pruebas al día.

103 equipos de 26 nacionalidades

Los números de este campeonato no son nada discretos. Hay un total de 103 equipos, provenientes de 26 naciones diferentes, cuatro continentes representados, más de 460 regatistas y cinco días de intensa competición.

Los países más potentes en esta clase son los americanos con un total de 17 equipos entre ellos algunos ya han sido campeones del mundo en anteriores ocasiones. También la flota brasileña presenta una escuadra muy sólida con diez barcos punteros. En cuanto a los países europeos, aspiran a ser candidatos España, con 11 barcos, y la anfitriona Portugal, con 12.

Flota española

La flota española estará presente con los mejores del ranking nacional, tanto de la flota mediterránea como la gallega, encabezado por Marnatura, de Luis Bugallo, HSN Sailing Team con Javier Padrón, Patakin de Luis Albert, Noticia de Luis M. Cabiedes, Audyo Tenerife con Alejandro Pérez, Abril Verde y Abril Rojo de los hermanos Luis y Jorge Pérez Canal, Bodegas Villanueva de Jorge Villanueva, Let it be de Marcelo Baltzer, Wilco de Diego Peleteiro y Yupi del olímpico Joan Cardona y reciente bicampeón mundial en la categoría Mixed+.

El actual campeón de Europa HangTen-Esla no va a estar presente en la línea de salida pues hace meses renunciaron voluntariamente a participar en este Mundial y tras ganar el Europeo intentaron recuperar la plaza pero la organización no se lo concedió. Así que España, pierde uno de sus grandes efectivos.

Previsión de condiciones extremas

La previsión meteorológica se presenta con jornadas de fuerte viento de norte. Lo que hará esforzarse al máximo a todos los regatistas, donde los monotipos J70 alcanzarán velocidades que puedan superar los 18 nudos en condición de planeo. La regata está organizado por el CN de Cascais, cuenta con las modernas balizas automáticas dirigidas por radiocontrol y el sistema Racesense de Vakaros, que facilita una mayor agilidad en montar el campo de regatas y garantiza un control absoluto con los fuera de línea en las salidas. Teniendo en cuenta que va a ser una única salida de 103 barcos, esta tecnología será fundamental para el desarrollo del campeonato.