No juegan en Primera ni cobran millones: los futbolistas canarios que representan a España en una competición europea de la UEFA

Hay futbolistas canarios que cada semana compiten en campos de las islas, combinando entrenamientos, partidos y su vida personal lejos de los focos del fútbol profesional.

Sin grandes contratos ni estadios llenos, estos jugadores han conseguido algo que pocos pueden contar: representar a Canarias y a España en una competición oficial organizada por la UEFA.

La selección autonómica canaria disputa la UEFA Regions’ Cup, una competición creada para dar protagonismo al fútbol amateur y que reúne a equipos formados por jugadores que no pertenecen al fútbol profesional.

El equipo canario logró su clasificación después de proclamarse campeón de la fase nacional de la Copa de las Regiones de la UEFA, un triunfo que le permitió obtener el billete para la competición internacional.

Canarias se ganó el billete europeo

El camino hasta Europa comenzó en la fase española del torneo.

La selección canaria alcanzó la final nacional, donde se enfrentó a Navarra en un partido que terminó con victoria del Archipiélago por 1-0. El gol del triunfo lo marcó Santiago Domínguez, capitán del equipo.

Ese resultado convirtió a Canarias en el representante español en la siguiente fase de una competición que reúne a selecciones regionales de distintos países europeos.

Una competición UEFA para futbolistas amateurs

La UEFA Regions’ Cup tiene una característica que la diferencia de otros torneos organizados por el organismo europeo: sus protagonistas no son estrellas del fútbol profesional.

El torneo está dirigido a jugadores amateurs, futbolistas que mantienen su vínculo con el deporte mientras desarrollan su actividad laboral o académica.

Es precisamente ese componente humano el que convierte a la competición en una historia diferente: jugadores que no aparecen habitualmente en grandes titulares pero que durante unos días defienden el nombre de Canarias fuera del Archipiélago.

De los campos canarios a Europa

La selección canaria está formada por futbolistas procedentes de distintos clubes de las islas. Entre los equipos representados aparecen conjuntos como el CD Marino, el Atlético Unión Güímar o el Panadería Pulido San Mateo.

Son jugadores acostumbrados al fútbol regional y autonómico que ahora tienen la oportunidad de enfrentarse a representantes de otros países dentro de un torneo oficial de la UEFA.

El reto europeo de Canarias

En la fase internacional, el conjunto canario quedó encuadrado con selecciones regionales de Hungría, Israel y Letonia.

El objetivo es competir contra otros territorios europeos y continuar dando visibilidad a un fútbol que habitualmente queda lejos de los grandes focos.

Para muchos de sus integrantes, la experiencia supone algo más que un torneo: es la posibilidad de defender una camiseta que representa a todo un Archipiélago.

Una selección diferente que lleva el nombre de Canarias por Europa

La UEFA Regions’ Cup demuestra que el fútbol canario no solo está presente a través de sus clubes profesionales.

Más allá de la UD Las Palmas, el CD Tenerife u otros equipos conocidos, existe otra forma de vivir este deporte: la de jugadores que entrenan después de su jornada laboral, compiten cada fin de semana y que ahora han conseguido llevar el nombre de Canarias a una competición europea.