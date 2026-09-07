El lanzaroteño Lionel Morales gana en Portugal y afronta el Mundial de Paratriatlón con buenas sensaciones

El paratriatleta lanzaroteño Lionel Morales ha sumado una nueva victoria a su palmarés al imponerse este fin de semana en la prueba de Alhandra, en Portugal, correspondiente a la World Triathlon Para Cup 2026. El deportista se llevó el triunfo en la categoría PTS2 y afronta ahora la recta final de su preparación para el Campeonato Mundial de Para Triatlón, que se celebrará en Pontevedra entre el 23 y el 27 de septiembre.

El resultado supone un nuevo impulso para Morales a pocas semanas de la cita mundialista. La competición portuguesa se suma a una serie de actuaciones positivas en las últimas semanas, después de su triunfo en una prueba del Campeonato del Mundo de Triatlón Paralímpico disputada en Hungría y de su nuevo título de campeón de España, conseguido en Mérida.

Victoria de Lionel Morales en Alhandra

Morales cruzó la línea de meta en 1 hora, 14 minutos y 28 segundos, con una ventaja considerable sobre sus principales perseguidores. El segundo puesto fue para el mexicano Diego Lares, que terminó con un tiempo de 1:22:00, mientras que el estadounidense Carson Fox completó el podio con 1:22:42.

El deportista de Lanzarote marcó además los mejores registros de su categoría en dos de los segmentos de la prueba. En la natación completó el recorrido en 12:21, mientras que en el sector de bicicleta registró un tiempo de 35:25.

La ventaja acumulada durante esas dos partes de la competición permitió a Morales afrontar el segmento de carrera con margen suficiente para gestionar el esfuerzo y encaminarse hacia una nueva victoria.

El paratriatleta lanzaroteño Lionel Morales gana en Alhandra (Portugal) la 2026 World Triathlon Para Cup en su categoría PTS2. / La Provincia

El resultado tiene especial valor porque el lanzaroteño llegó a Portugal con molestias físicas. Según explicó después de la competición, había sufrido una caída el domingo anterior en Lanzarote que le había provocado dolor en las costillas, hasta el punto de no tener claro si podría completar el tramo de carrera.

A pesar de esas dificultades, finalmente las molestias en las costillas no fueron el principal inconveniente durante la prueba. El deportista continúa teniendo problemas durante la carrera relacionados con su prótesis y trabaja en diferentes modificaciones para tratar de solucionarlos antes del Mundial.

El Mundial de Pontevedra, el próximo gran objetivo

La victoria en Alhandra llega cuando quedan apenas unas semanas para el Campeonato Mundial de Para Triatlón de Pontevedra, previsto entre el 23 y el 27 de septiembre de 2026.

Morales afronta esta competición internacional después de una secuencia de resultados que incluye tres victorias de especial relevancia: la conseguida ahora en Portugal, el triunfo logrado en Hungría en una prueba del Campeonato del Mundo de Triatlón Paralímpico y el título nacional obtenido en Mérida.

El calendario sitúa la prueba portuguesa como uno de los últimos escenarios competitivos antes de la cita mundialista. Para el deportista, esta circunstancia permite comprobar su estado de forma en condiciones reales de competición y detectar aquellos aspectos que todavía necesitan ajustes.

Morales señaló tras la carrera que el Mundial está ya muy cerca y que su objetivo pasa por llegar a la cita gallega en las mejores condiciones posibles. En ese proceso, las molestias que arrastra en la pierna durante la carrera constituyen uno de los principales aspectos pendientes de resolver.

Buen rendimiento en natación y bicicleta

El rendimiento mostrado en Alhandra deja varios datos positivos. En el segmento de natación, Morales tuvo que enfrentarse a unas condiciones complicadas debido a la corriente, aunque consiguió completar la prueba con un registro que le permitió situarse al frente.

La situación mejoró en la bicicleta, donde volvió a marcar el mejor parcial de su categoría. El propio deportista destacó sus sensaciones sobre la bicicleta y su capacidad para desarrollar una buena potencia durante este tramo.

La carrera a pie fue diferente. Con una ventaja importante respecto a sus rivales, Morales pudo administrar el tiempo acumulado durante los segmentos anteriores. Sin embargo, este sigue siendo el apartado en el que arrastra mayores dificultades debido a los problemas que le ocasiona la prótesis.

Un último test antes de la cita mundialista

La prueba de Alhandra representa, por su proximidad con el Mundial, una oportunidad para medir el nivel competitivo de los principales especialistas internacionales de paratriatlón. La competición permitió a Morales comprobar su estado de forma en un escenario de máxima exigencia y conocer cómo responde su cuerpo ante los diferentes segmentos.

El deportista lanzaroteño tendrá ahora por delante las semanas finales de preparación para tratar de corregir los problemas que todavía persisten, especialmente durante la carrera. La evolución de esas molestias será uno de los factores que marcarán su puesta a punto para Pontevedra.

A nivel deportivo, la sucesión de resultados obtenidos en las últimas semanas aporta confianza de cara al campeonato. La victoria en Portugal, el triunfo en Hungría y el campeonato de España conseguido en Mérida sitúan a Lionel Morales ante el Mundial con una dinámica positiva.

La próxima gran cita será en Galicia, donde se concentrará la atención del paratriatlón internacional. Hasta entonces, Morales tendrá que completar los últimos ajustes de su preparación y tratar de llegar al 25 de septiembre —fecha de su participación señalada por el propio deportista— con las menores molestias posibles.