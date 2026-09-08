Natalia y Elena Rodríguez, las hermanas de oro de España forjadas en el Spar Gran Canaria

Dos hermanas unidas por algo más que por lazos de sangre. Natalia y Elena Rodríguez, ambas jugadoras de baloncesto y canteranas del Spar Gran Canaria, han conseguido un hito inédito en la historia: ganar la medalla de oro en el baloncesto 3x3 de los Juegos Mediterráneos, siendo hermanas, en dos ediciones distintas y con cuatro años de diferencia. Natalia lo logró en Orán 2022, y el 2 de septiembre Elena replicaba el éxito de su hermana en Taranto (Italia) tras imponerse por 13-11 en la gran final a las anfitrionas.

Representar a su país en un torneo internacional es un privilegio al alcance de muy pocas deportistas, pero conseguir colgarse el metal dorado resulta, en sus propias palabras, algo "muy significativo". De las hermanas Rodríguez, la primera en abrir el camino fue Natalia, quien describe así la experiencia: "Ese oro fue muy significativo porque mi generación –la de 1999– nunca ganó nada en torneos de formación. Estaba con mi compañera Aina Ayuso y pudimos quitarnos esa espina. Además, ganar en la prórroga, siempre sabe mejor".

Natalia Rodríguez muerde la medalla de oro tras ganar en 2022. / LP / DLP

Aquel metal se instaló en el salón de la familia, convirtiéndose en el gran motor para la menor de la casa. "Recuerdo la primera vez que vi la medalla de mi hermana cuando volvió. Verla justo antes de irme fue como un recordatorio de lo especial que sería tenerla también en casa gracias a mi", confiesa Elena. De hecho, desde que recibió la llamada de la selección, la idea de igualar el hito ya rondaba por su cabeza: "Sabía que mi hermana ganó, además, con la misma entrenadora. Al terminar la fase de grupos, la propia seleccionadora –Paula Palomares– me dijo: ‘Oye, con Natalia nos llevamos el oro, así que contigo no puede ser diferente'".

Un torneo "desconocido"

Ambas comparten el asombro por un torneo único. Hace cuatro años, aquel triunfo llegó en un evento que para Natalia y sus compañeras era "una cosa desconocida": "No lo habíamos escuchado nunca. Siempre explico que son unas Olimpiadas marca blanca, pero vas vestida con la ropa olímpica, fuimos en un chárter y coincidiendo con deportistas olímpicos como Saúl Craviotto". Y este mismo verano, Elena experimentó esa misma fascinación: "Se celebran cada cuatro años y la vivencia de estar en una villa olímpica con deportistas de otros países y del propio Comité Olímpico Español ha sido muy enriquecedora. Es especial que mi hermana y yo hayamos ganado dos de las tres ediciones".

Mientras la pequeña de las Rodríguez competía en Taranto, valorando este oro como algo "único y especial" tras haber sumado previamente platas y bronces, Natalia la seguía desde la distancia. La hermana mayor notó una diferencia clara que demuestra el crecimiento del 3x3 este tiempo: la edición de 2026 sí se retransmitió. "Ya poder verlo por televisión y saber que estaba viviendo una experiencia tan chula, comparándola con la que pude vivir yo... Sé que lo disfrutó y que fue una experiencia muy top", señala Natalia Rodríguez.

En el baloncesto masculino existen grandes sagas de hermanos, como los Gasol o los Hernangómez, y a nivel internacional los Curry o los Antetokounmpo. Sin embargo, en el femenino no abundan tantos casos, lo que agiganta la figura de las grancanarias. Compartir profesión es algo que Natalia valora profundamente: "Al final podemos quejarnos, disfrutar, comentar y ver todas las perspectivas que nos da el baloncesto desde esa misma mirada. Aunque hayamos estado lejos y no hayamos jugado ni juntas ni como rivales, siempre solemos mantener ese vínculo que es la pelotita".

La hermana pequeña no necesitó consejos de su referente

Esa conexión se nutre de una admiración mutua. Antes de la cita italiana, Natalia asegura que no le dio instrucciones concretas a su hermana: "Consejos no hubo especialmente, compartimos historias o vivencias". Aunque no escatima en elogios al definirla: "Tiene una visión de juego, una ética de trabajo y una pasión por el baloncesto increíble".

Los elogios son devueltos con creces por la reciente campeona, quien no esconde que Natalia es el gran espejo donde se mira. "Siempre ha sido un modelo a seguir y estoy superorgullosa. Ella fue un poco a ciegas, sin saber lo que le esperaba, y yo he tenido la suerte de pasar por el mismo colegio, el mismo club, los mismos campeonatos y selecciones, así que he podido aprovechar su experiencia. Cuando me preguntan por mi ídolo o mi referente, siempre digo que es mi hermana", sentencia Elena.

El círculo se cierra con los sueños cumplidos y la mirada puesta en los próximos retos. Para Natalia, "poder jugar un Womens Series juntas fue parte de este sueño, y que ahora ella consiga la misma medalla también lo es". Con ese preciado oro ya colgado al cuello, Elena apunta ahora a su futuro inmediato en la Liga Femenina Endesa con el Leganés: "Es mi segundo año como profesional después de volver de Estados Unidos, y arrancar en un equipo nuevo siempre supone un reto. Tenemos plantilla para luchar por estar arriba y meternos en los playoffs".