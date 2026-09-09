Alexis Hernández subraya el protagonismo de San Bartolomé en el recorrido de Unique Trail Lanzarote by Joma

El Ayuntamiento de San Bartolomé ha mostrado su satisfacción por la celebración de la primera edición de Unique Trail Lanzarote by Joma, una prueba que recorrerá diferentes municipios de la isla y que tendrá en San Bartolomé uno de sus puntos destacados, especialmente con la salida de la Maratón del Jable y por el paso a través de algunos de los paisajes más representativos del municipio.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé, Alexis Hernández, ha querido felicitar a la organización por el nacimiento de la prueba y destacar el trabajo que existe detrás de un evento de estas características. "Quiero felicitar a toda la organización por la puesta en marcha de esta prueba. Como concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé, sé de primera mano lo que supone organizar una carrera de trail y el enorme trabajo que hay detrás. Sin duda, debe ser toda una aventura y un reto importante".

San Bartolomé, protagonista del recorrido

El municipio de San Bartolomé tendrá una presencia destacada al ser la salida de una de las pruebas más emocionantes, como es la Maratón del Jable. Para Alexis Hernández, este recorrido permitirá a los participantes descubrir algunos de los paisajes más característicos de San Bartolomé desde una perspectiva diferente. "Para San Bartolomé, esta prueba tiene además un significado especial, ya que nuestro municipio es un referente dentro del recorrido y, especialmente, en la salida del maratón. Vamos a poder disfrutar de algunos de nuestros paisajes más emblemáticos, con un recorrido que, partiendo desde Yaiza, atravesará La Geria hasta llegar a San Bartolomé".

El concejal destaca especialmente el paso por la Montaña Mina, uno de los puntos del recorrido en los que el paisaje tendrá un protagonismo especial. "Un buen ejemplo será la subida a la Montaña Mina, desde donde los corredores podrán disfrutar de unas vistas maravillosas y conocer de una manera diferente la riqueza paisajística de nuestro municipio".

Una invitación a descubrir San Bartolomé

La celebración de Unique Trail Lanzarote by Joma supone también una oportunidad para que los corredores y sus acompañantes conozcan San Bartolomé más allá de la propia competición. "Y, por supuesto, invitar a todos los corredores, familiares y acompañantes a que visiten San Bartolomé, que conozcan nuestro municipio y disfruten de nuestra gastronomía, de nuestros paisajes y de todo lo que tenemos que ofrecer. Estoy convencido de que se llevarán un recuerdo inolvidable", concluye.

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Una cita que recorrerá Lanzarote

Del 15 al 17 de octubre, Unique Trail Lanzarote by Joma llevará el trail a distintos puntos de la isla a través de un programa que incluye el Kilómetro Vertical Las Gracioseras, la Kinder Trail y las cuatro distancias de la jornada principal del sábado: Ultra, Maratón del Jable, Media y Manriqueña Starter, con llegada en el Mirador del Río. La primera edición de la prueba supera ya los 500 inscritos y mantiene abiertas sus inscripciones a través de la web oficial de Unique Trail Lanzarote by Joma.

Unique Trail Lanzarote by Joma está organizada por Summits Sports Events y K3 Servicios Deportivos Integrales, con el patrocinio del Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Yaiza, el Ayuntamiento de San Bartolomé y el Ayuntamiento de Haría. Colaboran también Radisson Blu, Mynd Yaiza, Barceló Playa Blanca, Seaside Los Jameos Lanzarote, Grill-Asador Volcán de la Corona, Bodegas Vega de Yuco, Pleamar MP Distribuciones, el Ayuntamiento de Teguise y el Ayuntamiento de Tías.