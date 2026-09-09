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Dani Sarmiento busca a la próxima generación del balonmano en Gáldar

El Club Balonmano Gáldar mantiene abiertas las plazas para niños nacidos en 2015 y 2016, que podrán entrenar bajo la dirección del exinternacional español.

El Club Balonmano Gáldar abre sus puertas para su equipo alevín

El Club Balonmano Gáldar abre sus puertas para su equipo alevín / La Provincia

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La experiencia de Dani Sarmiento al servicio de los jugadores más jóvenes de Gáldar. El Club Balonmano Gáldar mantiene abierto el periodo de inscripción de su categoría alevín para niños nacidos en 2015 y 2016 que quieran dar sus primeros pasos en este deporte o continuar su formación.

Uno de los grandes atractivos de la cantera galdense está precisamente en el banquillo. Sarmiento, antiguo jugador del FC Barcelona y de la selección española, es el encargado de dirigir al equipo y trasladar a los más pequeños parte de la experiencia acumulada durante su extensa carrera en el balonmano de élite.

Cuatro días de entrenamiento cada semana

Los jugadores de categoría alevín entrenan los lunes, martes, jueves y viernes entre las 16:00 y las 18:00 horas.

Las sesiones están pensadas para enseñar y perfeccionar los fundamentos del balonmano, pero el objetivo del club va más allá de la competición. La formación incorpora valores como el compañerismo, el esfuerzo y el trabajo en equipo dentro de un entorno en el que se combinan deporte, aprendizaje y convivencia.

El Balonmano Gáldar quiere así continuar ampliando una cantera que constituye una de las bases de su proyecto deportivo.

De la élite del balonmano a formar jugadores en Gáldar

Dani Sarmiento aporta a esos entrenamientos una trayectoria poco habitual en el deporte de base.

El exinternacional español defendió durante su carrera las camisetas de equipos como el FC Barcelona, el Ademar León y el Saint-Raphaël francés. También formó parte durante años de la selección española, con la que conquistó importantes títulos internacionales.

Después de retirarse como jugador profesional, continuó vinculado al balonmano desde los banquillos. Desde hace varios años desarrolla su labor como entrenador dentro del Club Balonmano Gáldar, donde participa directamente en la formación de las nuevas generaciones.

Su presencia permite a los jóvenes jugadores aprender de alguien que conoce tanto las exigencias de la máxima competición como el proceso necesario para crecer dentro de este deporte.

Cómo apuntarse a la cantera del Balonmano Gáldar

Las plazas continúan abiertas para niños nacidos en 2015 y 2016.

Las familias interesadas en solicitar información o formalizar la inscripción pueden contactar por WhatsApp con Ayose Padilla en el 647 872 361.

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Con esta convocatoria, el club busca incorporar nuevos jugadores y seguir construyendo desde las categorías inferiores el futuro del balonmano galdense.

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