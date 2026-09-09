Estreno liguero en casa para el ‘Súper Rocasa’

El Rocasa Gran Canaria inicia esta tarde su andadura en una nueva edición de la Liga Guerreras Iberdrola recibiendo al BM Elche, en un encuentro que se disputará a partir de las 19.30 horas en el pabellón insular Antonio Moreno. Las teldenses afrontarán este estreno con el objetivo de iniciar con buen pie la defensa del título, después de proclamarse el pasado mes de mayo campeonas de la competición por segunda vez en su laureada trayectoria.

Un nuevo curso en el que el Rocasa vuelve a partir con el reto de mantenerse en lo más alto del balonmano femenino nacional y que llega en un momento muy ilusionante para el equipo dirigido por Dejan Ojeda, después de que el pasado sábado se proclamara, por tercera vez en toda su historia, como campeón de la Supercopa de España en Vigo después de tumbar al Bera Bera (25-23). Ese duelo quedó ya marcado para siempre por la enorme resiliencia de las grancanarias y por el MVP de una Almudena Rodríguez que realizó una actuación muy destacada.

Para este primer encuentro liguero, el Rocasa Gran Canaria se medirá a un equipo sobradamente cualificado como el Elche y lo hará con varias novedades en la lista de convocadas: Fernanda Lima se cae de la convocatoria debido a unas molestias físicas, mientras que Lulu Guerra, la guardameta que se lesionó en la final de la Supercopa, tampoco participará a la espera de conocer el alcance de su dolencia, además de la juvenil Iria Ranz.

Por contra, entran en la lista la central brasileña Mavi, así como las jóvenes Alison Peña, Aleida Afonso, Noemí Artiles y Yanire Torres.

La afición del equipo teldense acudirá en masa al pabellón de Las Remudas para rendir homenaje a las jugadoras y al cuerpo técnico tras la consecución del título de supercampeonas. «Son un pilar fundamental para nuestros éxitos y estamos deseando brindarles el título y dedicarles la primera victoria en la Liga», explicó el entrenador del Rocasa, Dejan Ojeda, quien aseguró que «ganar la Supercopa nos puede dar un impulso de ilusión y motivación. El equipo ha entendido el mensaje de seguir luchando cada partido y el triunfo reciente nos empuja a seguir trabajando muy duro para cosechar buenos resultados a corto, medio y largo plazo, pero sin creernos superiores a nadie ni pensar que nadie nos puede parar, porque siempre hay que tener los pies en la tierra».

El entrenador grancanario añadió que «nadie nos ha regalado nada, sabemos bien cuáles son nuestras limitaciones y puntos fuertes y no nos vamos a relajar. Somos conscientes de que vendrán halagos cuando ganemos y se marcharán cuando perdamos. La clave es ser un bloque sólido en la pista y de puertas para adentro para situar todo el foco en nuestra evolución en cada partido que juguemos para ser mejores».

Los peligros del Elche

Por su parte, el BM Elche afronta el curso con un plantel renovado, que incorpora a Belén Rodríguez y Savina Bergara, mientras que Mara López continúa de manera inicial vinculada al equipo filial. En el capítulo de bajas, el cuadro peninsular ha perdido a Gascó, que se ha retirado; Noelia Solla, que continúa su carrera en el Guardés; Spinelli, incorporada a La Rioja; Armenteros, que ahora mismo juega en el HC Zalau rumano, y a su entrenador, Joaquín Rocamora, que se ha convertido en el nuevo seleccionador español. Su testigo lo ha tomado el técnico navarro Alberto Zabalegui.

Las ilicitanas llegan a este primer compromiso después de cerrar una notable preparación, con cinco triunfos en seis duelos disputados. El Elche se impuso a Pozuelo de Calatrava (18-27), Costa del Sol Málaga por partida doble (22-14 y 27-20), HV KRAS Volendam (49-19) y Club BM Morvedre (21-29), mientras que únicamente cedió ante CBF Elda Prestigio (25-22) en el pabellón Ciudad de Elda-Florentino Ibáñez.

Ante este adversario, el cuadro de Las Remudas espera iniciar su camino liguero con las mejores sensaciones y aspira a volver a soñar con títulos. Todo ello, tras levantar el primer trofeo del curso en Vigo con brillantez.