Marlines mueve desde Lanzarote su mayor expedición para asaltar el Campeonato de España de kayak de mar

El Club Piragüismo Marlines de Lanzarote afronta este fin de semana uno de los grandes retos de su temporada. La entidad desplazará hasta Alicante a 88 deportistas y 103 embarcaciones para disputar el XIX Campeonato de España de Kayak de Mar, una cita que decidirá además buena parte de las clasificaciones nacionales del curso.

La expedición será la mayor movilizada hasta ahora por el club para una competición de estas características y refleja el crecimiento de un proyecto que ha conseguido consolidarse entre las referencias nacionales de la disciplina. El campeonato reunirá en total a 702 deportistas de 62 clubes de toda España.

El despliegue tiene además una dificultad añadida por la condición insular. Las embarcaciones y el resto del material necesario para competir ya han iniciado el viaje desde Lanzarote hasta Alicante, mientras que técnicos y deportistas se desplazarán este viernes para concentrar a todo el equipo antes del comienzo de las pruebas.

Una temporada que se decide en Alicante

Marlines llega al Campeonato de España en una posición privilegiada después de mantener una notable regularidad durante las tres Copas de España disputadas esta temporada.

El club encabeza actualmente la XVI Liga Nacional de Kayak de Mar, la VIII Liga Iberdrola de Kayak de Mar y la VI Competición Nacional de Jóvenes Promesas, por lo que la cita alicantina será determinante para conocer si el conjunto lanzaroteño consigue cerrar el año con los títulos nacionales.

El objetivo pasa además por pelear por los Campeonatos de España en las categorías de Jóvenes Promesas, Absoluto y Máster.

Los últimos resultados avalan las aspiraciones del equipo. En la Copa de España celebrada en Vigo, Marlines consiguió 42 medallas, repartidas en 12 oros, 17 platas y 13 bronces, y terminó como campeón por clubes en las clasificaciones Absoluta, Jóvenes Promesas y Máster.

De Lanzarote al panorama nacional

La expedición refleja también la evolución deportiva de un club que ha ampliado sus fronteras sin abandonar su apuesta por la cantera.

A referentes como Javier López, Axel Celmanti y Claas Gebhardt se sumarán en Alicante deportistas como Ernesto Goribar, Andrea Rodríguez, Helena Alcántara, Artur Pereira y Héctor Rodríguez, dentro de una plantilla que reúne a palistas procedentes de distintos puntos de España y Europa.

Pese al crecimiento, la cantera lanzaroteña continúa ocupando un lugar central dentro del proyecto. El club mantiene su apuesta por formar deportistas desde las categorías inferiores y ofrecerles una estructura que les permita competir junto a palistas de experiencia nacional e internacional.

Un verano de preparación y sacrificio

Llegar en condiciones al Campeonato de España ha obligado a buena parte de los deportistas a prolongar su preparación durante prácticamente todo el verano.

El trabajo ha afectado especialmente a los jóvenes, que han sacrificado parte de sus vacaciones y tiempo familiar para mantenerse en competición y llegar a Alicante con opciones de pelear por los títulos.

El presidente del Club Piragüismo Marlines, José María García, destacó el esfuerzo realizado durante los últimos meses. "Confío plenamente en este equipo. Se ha trabajado muchísimo durante todo el verano para llegar hasta aquí en las mejores condiciones", señaló.

García subrayó además el crecimiento experimentado por la entidad, aunque insistió en que la filosofía permanece intacta. "Marlines ha conseguido romper fronteras y llevar el nombre de Lanzarote mucho más allá de nuestra isla", afirmó, antes de recalcar que "la cantera de Lanzarote sigue siendo y seguirá siendo el corazón de Marlines".

Con 88 deportistas y más de un centenar de embarcaciones camino de Alicante, el club lanzaroteño afronta ahora la última gran cita nacional del calendario con opciones de cerrar una de sus mejores temporadas.