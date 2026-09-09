Maspalomas cuelga el cartel de lleno en una travesía récord: 500 nadadores y 20 nacionalidades rumbo al Faro

Maspalomas volverá a convertirse este sábado en el epicentro de las aguas abiertas en Canarias. La Maspalomas Open Water Gran Canaria ha agotado todas sus plazas para celebrar su 15 aniversario con una edición récord: cerca de 500 participantes y lista de espera en sus tres modalidades.

La prueba, una de las travesías a nado más reconocidas del Archipiélago, tendrá como escenario uno de los iconos turísticos de Gran Canaria: el Faro de Maspalomas, donde finalizarán los recorridos de 7.400, 2.000 y 1.000 metros.

Tres distancias con el Faro de Maspalomas como meta

La jornada arrancará desde primera hora del sábado con tres recorridos adaptados a distintos perfiles de participantes.

La distancia reina será la de 7.400 metros, con salida desde la Playa de El Pajar y llegada al Faro de Maspalomas.

La prueba de 2.000 metros partirá desde Las Meloneras, mientras que la distancia de 1.000 metros, la más popular y participativa, tendrá su salida desde la Playa de Maspalomas.

Todas las modalidades compartirán el mismo punto final: el entorno del Faro, uno de los grandes símbolos del sur de Gran Canaria.

David Meca y las grandes figuras de la natación española

El 15 aniversario contará además con la presencia de varios referentes nacionales de las aguas abiertas.

Entre ellos estará David Meca, 28 veces campeón del mundo y una de las grandes figuras históricas de esta disciplina.

También participarán Erika Villaécija, campeona mundial, cuatro veces campeona de Europa y olímpica en cuatro ocasiones; Laura Roca, dos veces olímpica y campeona de Europa; y Laura Rodríguez, integrante de la selección española de aguas abiertas.

De los 14 a los 90 años: una travesía para todas las generaciones

Uno de los elementos que distinguen a la Maspalomas Open Water es la diversidad de sus participantes.

Este año, el nadador más joven tendrá 14 años, mientras que el más veterano será Ricardo Armas, que con 90 años volverá a participar en una prueba a la que mantiene una fidelidad especial.

La organización también mantiene su apuesta por la inclusión, con participantes con movilidad reducida y un dispositivo adaptado para facilitar que la competición no tenga barreras.

Una prueba internacional que pone a Maspalomas en el mapa

La cita reunirá a nadadores de una veintena de nacionalidades, con participantes llegados de países como Alemania, Argentina, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Hungría, Irlanda, Suecia o Suiza.

Además, contará con deportistas procedentes de diferentes puntos de España, consolidando la prueba como un encuentro deportivo con dimensión nacional e internacional.

Más que una competición: un fin de semana dedicado al océano

El aniversario ampliará este año la programación más allá de la propia travesía.

El viernes tendrá lugar en el Faro de Maspalomas la proyección del International Ocean Film Tour / Educational, un festival dedicado a la divulgación y protección del medio marino.

El domingo, el evento cerrará con una jornada ambiental en la Playa de Meloneras con una limpieza bajo el sello Open Water Eco Friendly.

La organización busca así reforzar el vínculo entre deporte y conservación del océano, uno de los pilares que han acompañado a la prueba durante sus 15 años de historia.