El Rocasa Gran Canaria arranca la Liga con derrota ante el BM Elche tras caer en el Antonio Moreno
El Rocasa Gran Canaria no pudo completar su estreno liguero con victoria. El vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola cayó este miércoles ante el BM Elche por 26-31 en el pabellón Antonio Moreno, en la primera jornada de la temporada 2026/27.
V. P.
El conjunto teldense llegaba al partido con la moral reforzada después de conquistar la Supercopa de España el pasado sábado en Vigo, pero se encontró con un rival sólido en defensa, capaz de controlar el ritmo del encuentro y mantener la ventaja adquirida durante la primera mitad.
El partido tuvo además un componente especial para Eider Poles, después de que su convocatoria con la Selección Española se conociera en las horas previas al encuentro. La central del Rocasa formará parte del Proyecto 2029 y posteriormente se incorporará a la concentración de la absoluta para disputar dos amistosos ante Alemania.
El Elche impone su defensa y abre brecha antes del descanso
El duelo comenzó con máxima igualdad. Ambos equipos encontraron con facilidad el camino hacia la portería y se intercambiaron goles durante los primeros minutos. Eider Poles, desde los siete metros, respondió al primer tanto visitante, mientras María Zaldua igualaba poco después tras una transición rápida (2-2).
Francieli Söthe puso por primera vez por delante al Rocasa con un lanzamiento exterior para el 3-2, pero el escenario fue cambiando progresivamente. El BM Elche aumentó la intensidad defensiva, cerró espacios y dificultó la circulación ofensiva de las locales.
Ese cambio permitió a las ilicitanas pasar del 4-3 al 4-7, obligando a Dejan Ojeda a solicitar su primer tiempo muerto del encuentro.
El Rocasa intentó reaccionar con los goles de Alba Tort, desde los siete metros, y Uxue Morentin, aunque el Elche supo administrar su ventaja con ataques más largos y alcanzó el minuto 15 con un marcador de 7-10.
La defensa visitante y las intervenciones de Nicole Morales mantuvieron las dificultades ofensivas del equipo canario. El Elche llegó a situarse con una ventaja de cinco goles (9-14), aunque las paradas de Ana Palomino evitaron que la diferencia fuera mayor.
Söthe, Morentin y Poles recortaron distancias en el tramo final de la primera parte, pero el conjunto ilicitano llegó al descanso por delante con 12-16.
El Rocasa busca la remontada, pero el Elche mantiene el control
Tras el paso por vestuarios, el conjunto grancanario intentó cambiar la dinámica del partido. Söthe asumió protagonismo ofensivo y anotó dos de los primeros goles locales de la segunda mitad, aunque el Elche respondió a cada intento de acercamiento.
Las visitantes ampliaron de nuevo la ventaja hasta el 14-20 y obligaron al Rocasa a remar contra corriente durante todo el segundo periodo.
Tras un nuevo tiempo muerto de Dejan Ojeda, Ana Medina y María Zaldua redujeron la diferencia hasta el 16-20, mientras Ana Palomino volvía a aparecer con intervenciones importantes bajo palos.
Sin embargo, el BM Elche mantuvo la calma y llegó al minuto 40 con un marcador de 16-22, una renta que resultaría decisiva pese al esfuerzo local.
El Rocasa no bajó los brazos. Zaldua ganó protagonismo en ataque, Palomino sostuvo al equipo y Alba Tort permitió mantener vivas las opciones de remontada. A falta de diez minutos, el marcador reflejaba un 22-27 que dejaba abierta la puerta a una reacción.
Pero el conjunto teldense no encontró la precisión necesaria en los momentos clave. Varias ocasiones para reducir la diferencia no acabaron en gol y el Elche aprovechó esa falta de acierto para asegurar la victoria.
El encuentro terminó con un 26-31 que deja al Rocasa Gran Canaria sin sumar en su estreno de la Liga Guerreras Iberdrola 2026/27. El equipo de Dejan Ojeda deberá ahora centrarse en la próxima jornada para buscar sus primeros puntos de la temporada.
FICHA TÉCNICA
Rocasa Gran Canaria 26 (12+14)
Almudena Rodríguez (1), Alison Peña, Uxue Morentin (2), Mavi, Itahisa Castillo, Ana Palomino, Irene Botella (1), Francieli Söthe (5), Aleida Afonso, María Zaldua (6), Yassira Martel, Ana Medina (2), Eider Poles (3), Yanire Torres y Alba Tort (6).
Entrenador: Dejan Ojeda
CBM Elche 31(16+15)
Jimena Laguna (5), Paula Agulló (3), Lisa Oppedal (4), Erika Vladu (1), Patricia Méndez, Nicole Morales, Lidia Bomaba, Zaira Benítez (2), Esther Martín-Buró (3), Teresa Antón, Paola Bernabé (4), Vanessa Rubio, Laura Ferrer (2), Savina Bergara (4) y Carmen Claudino (3).
Entrenador: Alberto Zabalegui
Árbitros: Raúl Oyarzun Aylagas y Aritz Zaragueta Ruiz.
Parciales cada 5 minutos: 3-3 | 4-7 | 7-10 | 9-13 | 9-14 | 12-16 // 14-20 | 16-22 | 19-24 | 22-27 | 23-29 | 26-31.
Exclusiones:
- Rocasa Gran Canaria: Eider Poles (33:38), Irene Botella (45:21) y Mavi (46:48).
- CBM Elche: Patricia Méndez (09:46), Vanessa Rubio (19:54), Esther Martín-Buró (26:35) y Savina Bergara (41:52).
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