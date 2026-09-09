Tenerife acoge cuatro días decisivos del Campeonato de España de Frontenis

Santa Cruz de Tenerife se convertirá del 17 al 20 de septiembre en uno de los principales escenarios nacionales del frontenis. El Real Club Náutico de Tenerife acogerá, junto al Círculo de Amistad XII de Enero, el Campeonato de España Iberdrola de Clubes de Frontón 30 metros.

La cita reunirá en Tenerife a clubes de categoría masculina y femenina en la modalidad olímpica de frontenis y concentrará durante cuatro jornadas una competición que culminará con las finales del domingo 20 de septiembre.

Dos sedes en Santa Cruz para una cita nacional

Los encuentros se repartirán entre las instalaciones del Real Club Náutico de Tenerife y las del Círculo de Amistad XII de Enero.

Ambas entidades serán el centro de la competición nacional durante esos cuatro días, en los que participarán algunos de los principales clubes españoles de esta disciplina.

El campeonato arrancará el jueves 17 de septiembre con los primeros partidos programados durante la tarde. La actividad continuará durante toda la jornada del viernes.

El sábado llegarán las semifinales

La competición entrará en su fase más decisiva durante la tarde del sábado 19 de septiembre, cuando se disputarán las semifinales.

Los equipos que superen esa ronda se jugarán el título durante la mañana del domingo 20. La organización prevé que la entrega de trofeos tenga lugar alrededor de las 14:00 horas, una vez finalizados los últimos encuentros.

De esta forma, Tenerife conocerá en apenas cuatro jornadas a los nuevos campeones nacionales de clubes en la modalidad olímpica de frontenis.

El campeonato se presentará oficialmente el 15 de septiembre

Antes del inicio de la competición, el Real Club Náutico de Tenerife celebrará la presentación oficial del torneo.

El acto tendrá lugar el martes 15 de septiembre a las 12:00 horas en el Salón del Mar del RCNT. Allí se darán a conocer los principales detalles deportivos y organizativos de la cita.

La celebración de este Campeonato de España refuerza la presencia de Tenerife dentro del calendario nacional de pelota y sitúa nuevamente a Santa Cruz como escenario de una competición estatal.

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Durante cuatro días, el protagonismo estará en las canchas del RCNT y del Círculo de Amistad XII de Enero, con las semifinales y finales como los momentos más esperados del torneo.