Anita Lehmann regresa a la 360º The Challenge Gran Canaria para defender su título

Anita Lehmann volverá a ponerse a prueba en la 360º The Challenge Gran Canaria. La corredora suiza, ganadora de la prueba en 2025, regresará a Gran Canaria del 4 al 8 de noviembre para afrontar una nueva edición de uno de los grandes desafíos de la ultradistancia internacional. Será su cuarta participación en la carrera, después de haber sido segunda en 2021 y 2022 antes de conquistar el triunfo el pasado año.

Lehmann se impuso el pasado año con un tiempo de 55:15:11, completando los 222 kilómetros de recorrido y más de 10.000 metros de desnivel positivo. Su triunfo llegó después de mantener un ritmo constante y una navegación precisa durante una prueba marcada por la dureza y la autosuficiencia.

Con un ranking ITRA de 613 puntos, la suiza llega además a esta nueva edición después de conseguir en 2026 un nuevo resultado de referencia en una de las grandes pruebas de ultradistancia de su país. Lehmann fue tercera en el Montreux Trail Festival Crossing Switzerland, una exigente aventura de 393 kilómetros y 25.000 metros de desnivel positivo.

Su regreso a Gran Canaria supondrá así una nueva oportunidad para enfrentarse a un desafío que ya conoce en profundidad y en el que ha demostrado su capacidad para gestionar recorridos de enorme distancia y desnivel. Tras haber subido al segundo escalón del podio en dos ocasiones y conquistar finalmente la victoria el pasado año, Lehmann volverá a intentar completar una nueva edición de la 360º The Challenge Gran Canaria.

Entre sus principales resultados figuran cuatro victorias consecutivas en la SwissPeaks Trail (2018, 2019, 2020 y 2021), el triunfo en Eiger Ultra Trail by UTMB en 2023 y la sexta posición de la clasificación general en la TrailCAT 200, una prueba de 317 kilómetros y 13.750 metros de desnivel positivo. Su experiencia se completa con participaciones en grandes desafíos como Crossing Switzerland, Tor des Géants y Muntanyes de Prades Epic Trail Costa Daurada.

Más de 100 inscritos y 13 nacionalidades

La presencia de la campeona se suma a una edición que continúa creciendo y que ya supera los 100 inscritos. Hasta el momento, la prueba cuenta con corredores de 13 nacionalidades, entre ellas Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y Rumanía, además de nueve mujeres en la lista de participantes.

La undécima edición incorporará además una importante novedad en su recorrido, con la salida desde Gáldar, que se incorpora como nuevo punto de partida de este desafío de autosuficiencia sin balizar y del que se sabrá su recorrido definitivo solo 10 días antes de dicha salida.

La 360º The Challenge Gran Canaria tendrá lugar del 4 al 8 de noviembre y mantiene las inscripciones abiertas a través de la web oficial de la prueba para aquellos corredores que quieran afrontar uno de los desafíos más singulares de la ultradistancia.

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La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; el Ayuntamiento de Gáldar; el Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express. Colaboran en la prueba Aguas de Teror, Pepsi, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.