El Balonmano Gáldar desvela este viernes su proyecto para la nueva temporada

El Balonmano Gáldar dará a conocer este viernes, 11 de septiembre, las claves de su proyecto deportivo para la temporada 2026-2027. El acto se celebrará a las 19:00 horas en la Sala Sábor de las Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Gáldar.

La cita servirá para explicar los principales objetivos y retos de una nueva campaña en la que la entidad quiere seguir creciendo y reforzando su apuesta por la formación y el desarrollo del balonmano en el municipio.

Álvaro Díaz recibirá uno de los reconocimientos de la jornada

Uno de los momentos más destacados del acto será el reconocimiento que la Federación Canaria de Balonmano entregará a Álvaro Díaz.

El jugador del Balonmano Gáldar continúa consolidando su trayectoria y su proyección dentro del balonmano nacional, y será uno de los protagonistas de una presentación que combinará balance, futuro y reconocimiento al trabajo deportivo.

Antes de este momento, se proyectará un vídeo sobre la evolución del club, sus principales logros y las expectativas con las que afronta la nueva temporada.

El club explicará sus objetivos para 2026-2027

Aday Sánchez, director deportivo del Balonmano Gáldar, será el encargado de presentar las líneas maestras del nuevo proyecto.

La entidad quiere aprovechar el inicio de curso para poner sobre la mesa su crecimiento en los últimos años y los próximos pasos de una estructura que mantiene la cantera y la formación como pilares fundamentales.

La presentación permitirá además conocer los retos deportivos que marcarán la temporada 2026-2027 y el camino que quiere seguir el club para continuar ganando peso dentro del balonmano canario.

Representación del deporte canario en Gáldar

El acto contará también con representantes de distintas instituciones y organismos deportivos.

Está prevista la participación de Blas Parrilla, presidente de la Federación Canaria de Balonmano; Julio Mateo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gáldar; Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias; y Aridany Romero, consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.

Romero será el encargado de cerrar la parte institucional de una jornada cuya finalización está prevista alrededor de las 19:45 horas.

Una temporada para seguir creciendo

La presentación supone el punto de partida público de una nueva campaña para el Balonmano Gáldar.

El club afronta la temporada 2026-2027 con el objetivo de seguir consolidando su estructura, reforzar la formación de jugadores y mantener su crecimiento dentro del panorama deportivo de Canarias.

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El acto de este viernes servirá así para poner rostro y contenido a un proyecto que mira al futuro sin perder de vista el trabajo realizado en los últimos años.