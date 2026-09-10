Canarias se mete entre los ocho mejores de Europa: la selección autonómica jugará la fase final de la UEFA Regions’ Cup

La selección canaria de fútbol ya está entre los mejores equipos de Europa en la UEFA Regions’ Cup. El combinado tricolor logró este martes su clasificación para la fase final del torneo tras completar una ronda intermedia perfecta en Riga, donde consiguió tres victorias ante sus rivales y selló su billete entre los ocho aspirantes al título continental.

El equipo dirigido por Sergio Alonso cerró su participación en Letonia con una remontada ante el representante húngaro, el Pest, al que derrotó por 2-1 gracias a un doblete de Mario Barcos en la recta final del encuentro.

El triunfo permitió a Canarias terminar como líder de su grupo con pleno de victorias y mantener vivo el sueño de conquistar una competición que reúne a los mejores combinados regionales amateurs del continente.

Tres partidos, tres victorias y un billete europeo

La selección canaria firmó una trayectoria impecable durante la fase intermedia disputada en Riga.

El combinado tricolor comenzó la competición con una victoria por 2-0 ante el Zemgale de Letonia, continuó con un contundente triunfo por 4-0 frente al Hapoel Beit Shean Mesilot de Israel y cerró la fase con la remontada ante el representante de Hungría.

El encuentro definitivo se complicó cuando el Pest se adelantó al inicio de la segunda mitad, pero Canarias reaccionó en los minutos finales.

Mario Barcos asumió el protagonismo y marcó los dos goles que dieron la vuelta al marcador y certificaron la clasificación.

Mario Barcos, el héroe de una remontada para recordar

El centrocampista canario fue decisivo en el partido más importante de la fase.

Su primer gol llegó en el minuto 79 tras una jugada elaborada del equipo, mientras que en el minuto 88 apareció de nuevo para culminar la remontada y desatar la celebración del conjunto tricolor.

La actuación de Barcos permitió a Canarias cerrar una semana perfecta en Letonia y avanzar a la fase final de una competición que cuenta con el sello oficial de la UEFA.

Una competición diferente: fútbol amateur con sello UEFA

La Copa de las Regiones de la UEFA tiene una característica que la diferencia de otros torneos europeos: sus protagonistas no son futbolistas profesionales.

La competición reúne a jugadores que representan a sus regiones y que compaginan el fútbol con sus trabajos, estudios u otras obligaciones.

Canarias llegó hasta esta fase después de proclamarse campeona de España, logrando el derecho a representar al país en la competición europea.

Canarias quiere llevar la fase final a las islas

El éxito deportivo ha abierto además otra posibilidad: que Canarias pueda convertirse en sede de la fase final de la UEFA Regions’ Cup.

La Federación Canaria de Fútbol ya trabaja en la posibilidad de presentar una candidatura para acoger el torneo, una opción que permitiría al combinado tricolor disputar la gran cita europea ante su afición.

El propio Mario Barcos reconoció que jugar la fase final en Canarias sería especial para el equipo, aunque aseguró que están preparados para afrontar el reto independientemente de dónde se dispute.

Un equipo que lleva el nombre de Canarias por Europa

Más allá del resultado deportivo, la clasificación supone una nueva oportunidad para visibilizar el fútbol autonómico canario.

La plantilla está formada por jugadores procedentes de distintos clubes del Archipiélago, futbolistas que habitualmente compiten lejos de los focos del fútbol profesional y que ahora tienen la oportunidad de representar a Canarias en una competición continental.

Con el pase asegurado entre los ocho mejores equipos de la UEFA Regions’ Cup, el combinado tricolor afronta ahora el tramo decisivo con un objetivo claro: seguir haciendo crecer el nombre de Canarias en Europa.