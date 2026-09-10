El Centenario del equipazo de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas

El fútbol insular sopla cien velas. Fue en 1926 cuando la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas echó a andar para darle forma organizada al balompié de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Un siglo después, este domingo, el Auditorio Alfredo Kraus abrirá sus puertas para rendir homenaje a ese colectivo y, sobre todo, a los miles de personas que han construido su vida alrededor de este deporte.

Detrás de cada acta, de cada ficha federativa y de cada partido está la historia de dos hombres que no comparten el mismo balón pero sí el nombre. Por si no fuera poco, además, están escribiendo capítulos que cada vez tienen más coincidencias. Daniel Pita Domínguez lleva 34 años en la Federación, casi cuatro décadas de los cien años que se celebran este domingo, tiempo suficiente para haber dejado, en sus propias palabras, «lágrimas» y «sangre» por los rincones del edificio.

De una pérdida familiar a dirigir la Federación

Pero el camino hasta la Secretaría General no empezó como él hubiera querido. Tenía apenas 15 años cuando perdió a su padre. Siendo el hermano mayor, la responsabilidad de sostener a la familia recayó sobre sus hombros de adolescente, así que guardó los libros en un cajón y se puso a trabajar. Entró como administrativo, sin más pretensiones que sacar adelante el día a día. Nadie, y mucho menos él, imaginaba entonces que aquel puesto de entrada acabaría siendo el arranque de una carrera que lo llevaría a dirigir la organización.

Por su parte, Daniel Hernández Duque parece haber tomado el mismo atajo que su jefe, aunque por caminos bien distintos. No solo comparten nombre, sino que sus trayectorias no dejan de cruzarse en detalles que rozan la casualidad. Hernández aterrizó en la Federación en septiembre de 2025, hace apenas un año, recién licenciado en Administración y Dirección de Empresas y con un máster en gestión deportiva bajo el brazo. Como cualquier joven con la cabeza bien puesta, decidió que era el momento de estrenarse en el mercado laboral.

Todo empezó buscando ofertas por internet. Vio la vacante, mandó currículum y carta de motivación, y enseguida le llamaron para la entrevista. El proceso de selección terminó con tres puestos por cubrir. Hernández quedó cuarto en la lista, a un paso de entrar. Ahí es donde el destino, otra vez, decidió meter baza. Un sábado cualquiera, varios trabajadores de la Federación comían en un restaurante cuando Daniel Pita reconoció en el camarero que les atendía a aquel joven que se había quedado a las puertas del puesto.

El destino cruza sus caminos

Dos meses más tarde, Hernández entraba por la oficina con el contrato ya firmado, ya que uno de los seleccionados había dejado el puesto y él pudo ocuparlo. Desde el primer día notó el calor de sus nuevos compañeros. «Yo siempre decía que no entendía a la gente que le gustaba trabajar. Ahora hay muchas veces que me levanto con ganas de trabajar y me parece extraño», confiesa entre risas.

Su jefe no escatima elogios: «Con la preparación y la formación que tiene Dani, esto se le queda pequeño», asegura Pita, que ve en él un futuro prometedor. «Esta oportunidad será una fuente de aprendizaje y de experiencia, que le ayudará a dar otros pasos de mayor envergadura y que estoy seguro de que los dará en adelante», promete.

Entre el administrativo de 1992 y el de 2026 hay un abismo y no precisamente de vocación. Daniel Pita recuerda que cuando llegó a la Federación ni siquiera existían las fotocopiadoras. Las fichas de los futbolistas eran de cartón y lo que había en la oficina no era un ordenador, sino una «computadora» que apenas servía para almacenar algunos datos sueltos, sin procesador de textos ni nada parecido. «No había nada», resume Pita y cada gestión que hoy se resuelve en segundos entonces suponía el doble de esfuerzo.

Daniel Hernández y Daniel Pita. / LP/DLP

De las fichas de cartón a la inteligencia artificial

Ese mundo ya es historia. Hernández trabaja en una oficina donde el 90% de las tareas están digitalizadas y donde la inteligencia artificial ya forma parte de la rutina diaria. Pita cuenta que la Federación utiliza actualmente un sistema de IA capaz de comprobar si las fotografías de los federados coinciden con su documento de identidad, una labor que antes recaía por completo en ojos humanos.

«Ahora todo es un poquito más sencillo», resume, consciente de que su versión de hace tres décadas apenas reconocería la oficina actual.

Un día a día exigente

Pese a los avances tecnológicos, ambos coinciden en que el día a día en la Federación sigue siendo «bastante exigente». La dedicación a los clubes no da tregua y lo más complicado no tiene que ver con el trato personal, sino con la presión de resolver cada petición en plazo y forma. «El mañana ya no vale», subraya Pita, casi quitándole las palabras de la boca a su compañero.

Esa exigencia, sin embargo, convive con una relación de confianza que ambos valoran. «Yo hace 34 años estaba ahí. Conozco perfectamente el trabajo que hacen mis compañeros y lo valoro», explica Pita. Hernández añade que, aunque su jefe pueda imponer a primera vista, es una persona cercana y siempre dispuesta a escuchar.

Los dos coinciden en que esa cercanía es, precisamente, la clave para que la Federación siga sumando aniversarios.

Una vida ligada al fútbol insular

Si algo ha marcado a Daniel Pita a lo largo de estos 34 años, es la responsabilidad que le tocó asumir antes de tiempo. «Me vi en una edad muy temprana con un trabajo que normalmente a los 16 años no se tiene. A esa edad una persona está disfrutando todavía de su etapa de estudiante», reflexiona.

Con paciencia y constancia fue tejiendo un vínculo con la institución que hoy, sin exagerar, considera su hogar. Dejó atrás sus estudios de Derecho, pero asegura sentirse «totalmente realizado» tras tantas horas dedicadas a la Federación. «El día que la abandone lo haré con la cabeza muy alta», sentencia.

A Hernández todavía le asombra la capacidad de su jefe para tener bajo control mil asuntos a la vez. Pita, lejos de atribuírselo a un don especial, lo achaca al callo que dejan las responsabilidades asumidas desde tan joven. Esa misma experiencia es la que, según él, respalda una de sus decisiones más acertadas: haber apostado por Hernández.

Papeles invertidos

Como manda la lógica en un despacho federativo, los dos son apasionados del fútbol, aunque aquí los papeles se invierten. Pita, curiosamente, nunca fue futbolista. Jugó al baloncesto durante ocho años en el Club Baloncesto Salesiano y, ya de mayor, se pasó al tenis.

«Realmente no he jugado al fútbol. Me gusta, por supuesto. Lo veo, pero no lo practico», lamenta. Hernández, en cambio, sí calzó las botas hasta cumplir la mayoría de edad. «El fútbol siempre ha formado parte de mi vida. En mi familia hablar de fútbol es peor que hablar de política». Entrenaba lunes, miércoles y viernes, y el sábado siempre tocaba partido.

El fútbol también ha cambiado por fuera del despacho, y no solo en la forma de gestionarlo. Pita observa con cierta nostalgia cómo ha evolucionado el material de los más jóvenes: «Hoy no hay un niño que no tenga unas botas de marca para jugar al fútbol. Antes la gente jugaba con cualquier tipo de calzado...».

Un relevo escrito por el destino

Entre los compañeros de la oficina corre el rumor de que los almuerzos de los sábados, en algún momento, se van a sustituir por partidos de fútbol entre los miembros de la plantilla. En el pasado, la competición se daba con la Federación de Fútbol de Tenerife. «Ahora que tenemos buenos fichajes es algo que se debería recuperar para ganarle a los vecinos», bromea Daniel Hernández.

La historia de Daniel Pita empezó con la pérdida de su padre, que lo empujó, sin quererlo, hacia un camino en el que encontró a su familia. Este domingo, ese recorrido de más de tres décadas recibirá el reconocimiento de la Federación en un acto cargado de simbolismo para él.

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Daniel Hernández, de momento, no se imagina ocupando algún día la Secretaría General. Pero si algo ha demostrado esta historia es que el destino, cuando se empeña, sabe dibujar trayectorias parecidas donde menos se espera. Puede que el tiempo termine escribiendo para Daniel Hernández un capítulo muy similar al de hace 34 años.