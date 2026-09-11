La Cícer volverá a reunir a la élite del bodyboard europeo con una apuesta por la cantera femenina

Gran Canaria volverá a convertirse este otoño en uno de los grandes escaparates del bodyboard europeo. La playa de La Cícer, en Las Canteras, acogerá del 11 al 14 de octubre la quinta edición del ETB Gran Canaria Pro, una de las pruebas más importantes del Circuito Europeo de Bodyboard, que reunirá en la Isla a algunos de los mejores especialistas del continente y a deportistas llegados de diferentes países.

La competición, integrada en el calendario oficial de la European Surfing Federation, volverá a ser decisiva para la lucha por los títulos continentales y puntuará tanto para el ranking europeo como para el canario. Desde su estreno en 2022, la cita se ha consolidado como uno de los eventos de referencia del bodyboard en Europa y ha contribuido a reforzar la imagen de Gran Canaria como uno de los destinos más demandados para la práctica de esta disciplina.

La edición 2026 del ETB Gran Canaria Pro se disputará en Las Palmas de Gran Canaria del 11 al 14 de octubre en la ola de La Cícer / La Provincia

Más oportunidades para las jóvenes promesas

La principal novedad de esta edición será la división de la categoría júnior, que por primera vez contará con pruebas diferenciadas para Junior Boys y Junior Girls. Hasta ahora existía una única categoría júnior, mientras que la incorporación de una competición específica para chicas busca impulsar la participación femenina y ofrecer un mayor espacio a las nuevas promesas del bodyboard europeo e internacional.

La competición mantendrá además las categorías Open Men, Open Women y Dropknee, que volverán a reunir a algunos de los principales referentes del circuito durante cuatro jornadas de competición en la ola de La Cícer.

Un referente del circuito europeo

El ETB Gran Canaria Pro forma parte del circuito que recorre Portugal, España y Marruecos y se ha convertido en una de las pruebas más relevantes del calendario continental. La organización espera una amplia participación internacional en una cita que volverá a situar a la playa de Las Canteras en el foco del bodyboard europeo.

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Las inscripciones ya están abiertas a través de la página oficial del campeonato.