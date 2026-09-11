El CV Guaguas abre la temporada en La Gomera con su primer test ante el Cisneros Tenerife

El CV Guaguas comienza este sábado su camino hacia la temporada 2026-27 con un primer examen de pretemporada en La Gomera. El conjunto amarillo se medirá al Cisneros Alter Tenerife en un derbi canario que servirá para poner en práctica las primeras semanas de trabajo del equipo dirigido por Sergio Miguel Camarero.

El encuentro se disputará a las 18.30 horas en el Pabellón Audillón de San Sebastián de La Gomera, dentro del torneo que se celebra por segundo año consecutivo en la isla colombina.

La cita supondrá la primera oportunidad para comprobar sobre la pista el estado de una plantilla que ya acumula varias semanas de preparación, con sesiones tanto en pista como en la arena de Las Canteras.

Primer partido para las nuevas incorporaciones

Más allá del resultado, el duelo ante el Cisneros Tenerife permitirá al cuerpo técnico amarillo analizar la evolución del grupo y observar la adaptación de los nuevos fichajes.

El Guaguas afronta el nuevo curso con una plantilla de primer nivel y con el objetivo de volver a competir por todos los títulos nacionales, además de mantener su presencia entre los mejores equipos europeos.

El choque ante el conjunto tinerfeño será también la primera ocasión para que los aficionados puedan volver a ver en acción al equipo después de la conquista del último título liguero.

Camino hacia una temporada con grandes retos

El partido en La Gomera será el punto de partida de una pretemporada en la que el equipo grancanario continuará ajustando piezas antes del inicio oficial de las competiciones.

El gran desafío volverá a estar en la CEV Champions League, donde el Guaguas buscará competir al máximo nivel frente a los mejores clubes del continente.

Además, el conjunto amarillo afrontará una nueva temporada con la ambición de mantenerse como uno de los grandes referentes del voleibol español y luchar por los principales trofeos nacionales.

El encuentro podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube del club, ofreciendo a los aficionados la primera oportunidad de acompañar al equipo en esta nueva etapa.