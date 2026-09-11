Empezó de copiloto junto a su padre y acaba como una leyenda: la increíble historia de Toñi Ponce tras 50 años de rallies

Hay historias que no se entienden solo con una lista de victorias. La de Toñi Ponce se explica mejor con el sonido de un motor, el polvo de los tramos de tierra y el recuerdo de miles de aficionados siguiendo cada curva. Después de 50 años vinculado al mundo de las carreras, el piloto grancanario pondrá el punto final a su trayectoria deportiva en el próximo Rally Villa de Teror.

Su despedida llegará en un escenario especial: la prueba en la que, junto a Raúl Quesada y al volante de un Hyundai i20 R5, cerrará una carrera que comenzó en junio de 1976, cuando debutó en el Rally Roque Nublo como copiloto de su padre, José Luis Ponce Blanco.

Aquel primer paso ya dejó dos señales que marcarían su trayectoria: apareció con el número uno en la lista de inscritos y terminó en el podio.

Del asiento derecho al volante de una leyenda

El salto al asiento del piloto llegó en 1979, una etapa en la que incluso compartió experiencias deportivas con su hermano José María Ponce.

Durante los años 80 empezó a demostrar que estaba llamado a ser uno de los grandes nombres del automovilismo canario. Sus victorias en la Copa Seat Panda y la Copa Citroën Visa le abrieron las puertas de una etapa como piloto oficial.

En 1988 llegó otro momento clave: un patrocinio que le permitió aumentar su presencia en competición y afrontar nuevos retos.

Los coches que marcaron una época

La trayectoria de Toñi Ponce está ligada a algunos de los vehículos más recordados por los aficionados canarios.

Desde el Citroën ZX Kit Car, con el que triunfó en los campeonatos provinciales de 1998, hasta el Mitsubishi Galant VR4, el Subaru Impreza, el Skoda Octavia Kit Car, el Volkswagen Polo S1600, el Skoda Fabia WRC o el actual Hyundai i20 R5.

Cada modelo representa una etapa diferente de una carrera construida a base de victorias, pero también de conexión con los aficionados.

Tres títulos regionales y una huella imborrable

Uno de los grandes objetivos de su carrera llegó con los títulos regionales de 2003 y 2004 al volante del Skoda Octavia Kit Car.

El tercero llegó en 2007, precisamente coincidiendo con la llegada del Skoda Fabia WRC.

Con el paso de los años, Ponce se convirtió en uno de los pilotos más laureados del automovilismo de las islas y en un auténtico especialista en pruebas como el Rally Villa de Santa Brígida, el Ciudad de Telde o el Villa de Teror.

Cinco décadas haciendo historia en Canarias

La trayectoria de Toñi Ponce atraviesa varias generaciones del automovilismo canario.

Desde aquellos primeros años en los que acompañaba a su padre hasta la actualidad, el piloto ha vivido la evolución completa de los rallies: diferentes reglamentos, nuevas tecnologías y coches cada vez más rápidos.

Ahora, con su despedida deportiva, Canarias pierde a uno de sus grandes protagonistas del motor, pero deja una historia que seguirá ligada para siempre a los tramos de las islas.